Į Keną panašus norėjęs būti vyras pasikeitė neatpažįstamai: parodė, kaip atrodo dabar

Felipe iš Brazilijos norėjo atlikti šonkaulių pašalinimo operaciją ir įsidėti silikoninius implantus, kad būtų panašesnis į Keną, tačiau viskas pasikeitė lemtingą dieną, skelbė dailystar.co.uk.

Vyras troško būti panašus į Keną, bet viskas pasikeitė lemtingą dieną: parodė, kaip jis atrodo dabar (16 nuotr.) Felipe Maximo (nuotr. Instagram) Felipe Maximo (nuotr. Instagram) Felipe Maximo (nuotr. Instagram) +12 Felipe Maximo (nuotr. Instagram) Felipe Maximo (nuotr. Instagram) Felipe Maximo (nuotr. Instagram) Felipe Maximo (nuotr. Instagram) Felipe Maximo (nuotr. Instagram) Felipe Maximo (nuotr. Instagram) Felipe Maximo (nuotr. Instagram) Felipe Maximo (nuotr. Instagram) Felipe Maximo (nuotr. Instagram) Felipe Maximo (nuotr. Instagram) Felipe Maximo (nuotr. Instagram) Felipe Maximo (nuotr. Instagram) Felipe Maximo (nuotr. Instagram)

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vyras troško būti panašus į Keną, bet viskas pasikeitė lemtingą dieną: parodė, kaip jis atrodo dabar

Gavęs netikėtą naują darbą statybų pramonėje, jis nusprendė nebesislėpti „už personažo“, nes tai jį slėgė. „Aš ne tik didžiuojuosi savo darbu, bet ir mėgstu būti darbe“, – sakė jis.

Felipe išmoko „mylėti save“ ir priimti savo natūralią išvaizdą, dėl kurios mokykloje kentė patyčias.

Jis pasakojo „Fabulous“: „Jaučiuosi laisvas ir palaimintas, kad nepasidariau plastinės operacijos, jaučiuosi tarsi gavęs antrą gyvenimo šansą ir pabudęs suvokiau, kas iš tikrųjų yra svarbu.“

REKLAMA

REKLAMA

Nepaisant to, jog jis dabar ir neatrodo kaip lėlė Kenas, tačiau dėl savo praeities nė kiek nesigaili: „Tai padėjo man išmokti mylėti save. Labai susitapatinu su Kenu, jis turi gerų ir sveikų vyriškų įpročių, pavyzdžiui, rūpinasi savimi, sportuoja. Dabar dirbu statybose. Niekada nebuvau statybų aikštelėje apsirengęs kaip Kenas ir niekada to nedarysiu, man to nebereikia.“