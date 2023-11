Į Kauną atvyksta šveicarų muzikos žvaigždė DJ BoBo: surengs 30-mečio šou

Šis populiaraus šveicarų didžėjaus pasirodymas stebina ryškiais kostiumais, išskirtine vaizdo grafika bei specialiaisiais efektais, atlikėją lydi gyvo garso grupė ir profesionalių šokėjų komanda.

Šokių muzikos piratu tituluojamas DJ BoBo savo gerbėjams Kaune atliks ir naujus kūrinius, ir pasaulyje jį išgarsinusius hitus – „Somebody Dance with Me“, „Everybody“, „Keep on Dancing“, „Take Control“, „Respect Yourself“, „Let the Dream Come True“, „Love Is All Around“, „There Is a Party“, „Freedom“ bei daugelį kitų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Gimęs 1968 m. italo ir šveicarės šeimoje DJ BoBo laikomas sėkmingiausiu Šveicarijos atlikėju. Muzikantas yra pardavęs per 14 mln. savo įrašų ir pelnęs net 10 „World Music Awards“ statulėlių.

Jo kolekcijoje - 15 studijinių albumų (paskutinis „Evolut30n“ pasirodė 2022 m.) ir per 50 singlų, iš kurių net 27 karaliavo Šveicarijos ir Vokietijos topų viršūnėse.

Atlikėjas yra koncertavęs kartu su ikoniniu Michaelu Jacksonu, pelnęs begalę aukso ir platinos sertifikatų, pasirodęs prieš 120 tūkst. žiūrovų auditoriją San Paule ir su savo efektingais šou aplankęs visą pasaulį.

DJ BoBo „Evolut30n“ koncertas vyks:

2024 m. spalio 25 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje

Išankstinė prekyba bilietais – nuo lapkričio 21 d. www.medusa.lt naujienlaiškio prenumeratoriams

Vieša prekyba bilietais – nuo lapkričio 24 d.

Bilietus platina - www.medusa.lt