32 metų dailininkas iš Londono sugebėjo apeiti rūmų apsaugą ir visiškai nepastebėtas patekti į karalienės miegamąjį, pranešė brightside.me.

Į karalienės rūmus du kartus įsiveržęs vyras: klaidžiojo po kambarius, gėrė vyną ir skanavo sūrį (6 nuotr.) Michael Fagan ir karalienė (nuore. SCANPIX ir Vida Press) Michael Fagan (nuotr. Vida Press) Michael Fagan (nuotr. Vida Press) +2 Bekingemo rūmai (nuotr. SCANPIX) Elžbieta II (nuotr. SCANPIX) Elžbieta II (nuotr. SCANPIX)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Į karalienės rūmus du kartus įsiveržęs vyras: klaidžiojo po kambarius, gėrė vyną ir skanavo sūrį

Įsilaužimas į rūmus

Michaelas Faganas užlipo siena, peršoko per spygliuotos vielos viršų ir per kiemą nuėjo į rūmus. Jis perėjo per kanalizacijos vamzdį ir į vidų pateko pro atvirą langą. Ši istorija skamba neįtikėtinai, nes įsibrovėlis sugebėjo be didelių pastangų surasti karalienės kambarį. Tiesa, Bekingemo rūmuose yra net 775 kambariai.

REKLAMA

Remiantis kai kuriais to meto pranešimais, karalienė ir įsibrovėlis kalbėjosi 10 minučių. Tačiau pats įsibrovėlis tai neigia: „Ne! Ji praėjo pro mane ir išbėgo iš kambario.“

Prieš įsėlindamas į karalienės miegamąjį, jis apėjo rūmus ir du kartus suveikė apsaugos signalizaciją. Tačiau abu kartus policija jį išjungė, manydama, kad tai klaida. Šią istoriją į „neįtikėtiną“ lygmenį pakelia faktas, kad tai nebuvo pirmasis M. Fagano įsilaužimas. Prieš tai jis įlipo pro atvirą langą į Bekingemo rūmus. Kai jis šliaužė kanalizacijos vamzdžiu, jį pastebėjo namų tarnaitė ir perspėjo apsaugą. Tačiau kai atvyko sargybiniai, tuomet M. Faganas dingo.

Įžengęs į rūmus, įsibrovėlis namuose grožėjosi paveikslais, skanavo čederio sūrį ir krekerius bei tyrinėjo vietą kaip turistas. Jis net sedėjo karalienės soste. „Man tai patiko... Tai buvo kaip „Auksaplaukė ir trys lokiai“... Išbandžiau vieną sostą ir pasakiau: „Šis per minkštas“, – prisiminė jis.

REKLAMA

REKLAMA

Tada M. Faganas tęsė savo turą po rūmus ir šniukštinėdamas ieškojo tualeto. „Radau kambarius su užrašais „Dianos kambarys“. Ant visų buvo pavadinimai. Bet aš negalėjau rasti durų, ant kurių buvo parašyta „WC“, – tvirtino jis .

Jis klaidžiojo po kambarį, kuriame buvo laikomos dovanos naujagimiui princui Williamui. Gurkšnodamas vyną, Faganas laukė, kol bus suimtas, tačiau jo nuostabai niekas jo netrukdė. Galiausiai jam taip pasidarė nuobodu ir nusprendė išvykti.

Prastas saugumas

Būtent saugumo trūkumas paskatino Faganą įsilaužti antrą kartą. Po incidento apklaustas jis sakė: „Saugumas buvo toks blogas, toks atsainus. Norėjau parodyti pavyzdį, kad galiu patekti. Norėjau parodyti, kad karalienė nėra saugi tokioje padėtyje.“

Kito apsilankymo metu jis sugebėjo praleisti apie 10 minučių karalienės miegamajame, kol jį pastebėjo kambarinė. Prireikė dar 8 minučių, kol atvyko policija ir išlydėjo jį iš rūmų. Paklaustas, kaip jam pavyko rasti kelią į privačius apartamentus rūmuose, jis paaiškino, kad tiesiog „sekė nuotraukas“.

REKLAMA

REKLAMA

Nekviestas svečias įėjo į karalienės miegamąjį 7:15 val. Vėliau jis prisipažino, kad drebėjo iš baimės atidarydamas užuolaidą prie karalienės lovos. Kai ji pastebėjo sutrikusį nepažįstamąjį, monarchė, prieš paspausdama naktinį pavojaus skambutį, paklausė: „Ką tu čia veiki?“ .

Į pirmąjį pavojaus signalą nebuvo atsakyta, nes naktinė policijos pamaina baigėsi 6 val. ryto. Karalienė paskambino pagalbos telefonu prie lovos. Kai po 6 minučių policija neatvyko, ji dar kartą paskambino.

Tuo tarpu jai pavyko patraukti kambarinės dėmesį. Tada įsibrovėlį įviliojo į sandėliuką, kur jis buvo laikomas tol, kol atvyko policija. Daugelis žmonių, įskaitant patį įsibrovėlį, neigiamai vertino karalienės saugumą. „Įėjau tiesiai į vidų, nustebau, kad manęs nepagavo iš karto“, – sakė M. Faganas .