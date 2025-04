Harry ir Meghan sūnaus nuotrauka papiktino britus: „Kokio velnio išvis reikėjo tai viešinti?“

2021-ųjų gegužės 6 dieną Archie sukako dveji. Tądien Harry ir Meghan paviešino naują berniuko nuotrauką – nespalvotą, meninę, kurioje mažylis matomas iš nugaros, laikantis balionus. Jo veido nematyti, rašo mirror.co.uk.

Būtent tai ir tapo pagrindine kritikos priežastimi – daugelis britų tikėjosi išvysti šventinę, jau ūgtelėjusio berniuko nuotrauką, o ne dar vieną „užuominą“.

„Tai galėjo būti bet kas – bet koks vaikas nufotografuotas iš nugaros. Kokia to prasmė?“, – tokio pobūdžio komentarų pasipylė šimtai.

Harry & Meghan updated their original birthday announcement on the Archewell website to include a photo of Archie in jeans and Nike sneakers, holding a bunch of balloons 🎉🎈



A Sussex spox told me the photo was taken today at the Duke and Duchess of Sussex's home. pic.twitter.com/MAuDAGXQY1