„Hario Poterio“ gerbėjams – liūdna žinia: „Su giliu liūdesiu turiu pranešti“

Apie jo mirtį buvo pranešta oficialioje menininko „Instagram“ paskyroje: „Su giliu liūdesiu turiu pranešti, kad Drew Struzanas paliko šį pasaulį spalio 13 dieną. Svarbu, kad visi žinotumėte, kiek džiaugsmo jam teikė jūsų meilė jo menui.“
Žinomas plakatų kūrėjas
Savo karjerą D. Struzanas pradėjo septintajame dešimtmetyje, kurdamas muzikos albumų viršelius tokiems atlikėjams kaip „The Beach Boys“, „Bee Gees“, „Earth“, „Wind & Fire“, „Liberace“ ir „Black Sabbath“. Jo kurtas Alice Cooper albumo „Welcome to My Nightmare“ viršelis buvo žurnalo „Rolling Stone“ pripažintas vienu geriausių visų laikų, skelbė theguardian.com.
Septintojo dešimtmečio pabaigoje jis pradėjo dirbti su kino plakatais. Tikrasis proveržis įvyko, kai D. Struzanas sukūrė papildomą plakatą „Žvaigždžių karų“ pakartotinei kino teatrų premjerai. Nuo tada jis tapo vienu geidžiamiausių dizainerių Holivude – aštuntajame dešimtmetyje jis kūrė apie dešimt plakatų per metus.
Interviu 2021 metais menininkas sakė: „Turėjau daryti ką nors kitaip. Ankstyvieji kino plakatai per daug priminė klasikinę iliustraciją, tarsi būtų bandoma papasakoti visą istoriją. Aš to nenorėjau. Juk meno tikslas – ne pasakoti istoriją, o perteikti jausmą, suteikti žmogui viltį, ką jis galėtų patirti.“
Šių metų kovą jo žmona socialiniuose tinkluose atskleidė, kad menininkui buvo diagnozuota Alzheimerio liga. „Drew nebegali tapyti ar pasirašyti darbų. Jis neleidžia dienų ramiai ilsėdamasis – jis kovoja už savo gyvenimą“, – rašė ji.
Po jo mirties pagerbimo žodžiai plūsta iš visos kino ir meno industrijos. DC Comics vadovas Jimas Lee jį pavadino „milžinu tarp milžinų“ ir pridūrė: „Jo kūryba perteikė žmogiškumą, jėgą ir emocijas taip, kaip niekas kitas. Ačiū, kad įkūnijai visus svarbiausius mano vaikystės ir jaunystės kino momentus.“
