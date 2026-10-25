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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gyčiui Volkavičiui – žmonos akibrokštas: „Siaubas kažkoks...“

2026-10-25 10:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 10:31
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Tris žmonas turintis Gytis Volkavičius po mėnesio Filipinuose sugrįžo į Lietuvą. Visgi antrųjų pusių sutikimas, panašu, buvo ne toks, kokio tikėjosi vyras. 

Gytis Volkavičius su žmonomis (nuotr. stop kadras, TV3)
GALERIJA (22)

Tris žmonas turintis Gytis Volkavičius po mėnesio Filipinuose sugrįžo į Lietuvą. Visgi antrųjų pusių sutikimas, panašu, buvo ne toks, kokio tikėjosi vyras. 

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Socialiniuose tinkluose G. Volkavičius paviešino vaizdo įrašą, kuriame parodė, kad sugrįžęs į Lietuvą jis nusprendė netikėtai aplankyti savo žmonas. 

(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gytis Volkavičius su žmonomis ir vaikais

Gyčiui Volkavičiui – žmonos akibrokštas

Į grožio saloną užsukęs vyras pirmiausia sutiko vieną iš žmonų Michelle, tačiau jos reakcija buvo itin šalta. 

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„Nepasiilgai manęs?“ – klausė Gytis.

„Ne... Sveikinu, kad grįžai“, – atkirto Michelle. 

Netrukus vyras susitiko su kitomis savo žmonomis – Džanesa ir Novelyn, kurių reakcija buvo šiltesnė, nei pirmosios. 

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Kiek vėliau vyras sugrįžo prie Michelle, kuri dar pajuokavo, kad ruošiasi susitikti su kitu vyru. 

„Siaubas kažkoks“ – į žmonos repliką sureagavo G. Volkavičius. 

Radijas Internetu

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Šaunuolė
Šaunuolė
2026-10-25 10:38
Jei diedelis gali su trijomis, kodėl žmonos negali turėti po tris ?
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Apie ką?
Apie ką?
2026-10-25 10:43
Čia šitas šlamštstraipsnis?
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Vbv
Vbv
2026-10-25 10:44
Nepargot rasynet apie 000???
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