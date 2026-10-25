Gyčiui Volkavičiui – žmonos akibrokštas: „Siaubas kažkoks...“

Socialiniuose tinkluose G. Volkavičius paviešino vaizdo įrašą, kuriame parodė, kad sugrįžęs į Lietuvą jis nusprendė netikėtai aplankyti savo žmonas.
Gyčiui Volkavičiui – žmonos akibrokštas
Į grožio saloną užsukęs vyras pirmiausia sutiko vieną iš žmonų Michelle, tačiau jos reakcija buvo itin šalta.
„Nepasiilgai manęs?“ – klausė Gytis.
„Ne... Sveikinu, kad grįžai“, – atkirto Michelle.
Netrukus vyras susitiko su kitomis savo žmonomis – Džanesa ir Novelyn, kurių reakcija buvo šiltesnė, nei pirmosios.
Kiek vėliau vyras sugrįžo prie Michelle, kuri dar pajuokavo, kad ruošiasi susitikti su kitu vyru.
„Siaubas kažkoks“ – į žmonos repliką sureagavo G. Volkavičius.