Grupė „Karaliai“ pasirodys su legendiniu Lietuvos atlikėju: „Mes labai jaudinamės“

Į šį areninį šou beveik visi bilietai jau išparduoti – liko vos apie 30 stovimų vietų, o dėl milžiniško susidomėjimo atidarytas papildomas sektorius, rašoma pranešime spaudai.

Į sceną žengs ne vieni

Scenoje kartu su grupe pasirodys:

Vytautas Šiškauskas, su kuriuo „Karaliai“ pasidalins vienu iš emocingiausių vakaro momentų;

Atlikėja Diamond, lydima stiprios šokėjų komandos;

Gyvo garso grupė, kuri akomponuos visą koncertą;

Įspūdingas lazerių ir pirotechnikos šou, sukurtas specialiai šiam pasirodymui;

Ir dar daugiau vizualinių staigmenų, kurios atskleis šio vakaro didybę.

„Tai bus vakaras, į kurį sudėjome visą savo meilę, nuoširdumą ir atsidavimą. Mes labai jaudinamės, nes tai – mūsų gyvenimo akimirka. Kviečiame visus atvykti, pabūti kartu, palaikyti mus ir tapti šios šventės dalimi“, – sako grupės nariai.

Koncerto išvakarėse grupė ne tik intensyviai repetuoja, bet ir su nekantrumu laukia susitikimo su tūkstančiais savo klausytojų. Tai ne tik koncertas – tai bus istorinis vakaras.

Prabilo apie karčią patirtį

Primename, kad dar visai neseniai rašėme apie tai, kad grupės nariai įsivėlė į nepavydėtiną situaciją.

Grupės „Karaliai“ nariai Lukas Karalius ir Lukas Steponaitis susidūrė su nemalonia situacija – surengę koncertą viename iš Kėdainių barų jie teigia likę be žadėto atlygio.

REKLAMA

REKLAMA

Apie savo karčią patirtį grupės nariai nusprendė prabilti viešai. Jie teigė, kad tokį sprendimą priėmė todėl, kad su Kėdainių baro „G Lounge“ vadovais jiems nepavyksta susisiekti.

„Labai gaila, bet esame priversti viešai pasidalinti nemalonia situacija, su kuria susidūrėme po mūsų koncerto „G-Lounge“ bare Kėdainiuose.

REKLAMA

Renginys įvyko pagal visus susitarimus, tačiau iki šiol už atliktą darbą su mumis neatsiskaityta. Nors sąskaita buvo pateikta, organizatoriai vengia bet kokio kontakto – neatsako į skambučius, žinutes, nesiima jokių veiksmų šiai situacijai išspręsti....

Vis dar turime vilties, kad G-Lounge atstovai elgsis atsakingai ir atsiskaitys už darbą artimiausiu metu. Tačiau jei per protingą laiką nebus jokių žingsnių iš jų pusės, būsime priversti pradėti skolų išieškojimo procesą ir paviešinti šią situaciją plačiau – kad tiek atlikėjai, tiek žiūrovai žinotų, su kuo turi reikalų. Labai tikimės, kad viešumas padės apsaugoti kitus kolegas nuo tokių patirčių. Gerbkime vieni kitų darbą ir laikykimės susitarimų – tai, mūsų manymu, yra minimumas, ko galime tikėtis iš bet kokių partnerystės santykių.

REKLAMA

REKLAMA

Situaciją stebėsime ir, jei reikės, apie tolimesnius veiksmus pranešime papildomai.

Pasidalinam šiuo postu“, – ragino atlikėjai.

Karaliai (nuotr. asm. archyvo)

Po šiuo „Karalių“ įrašu netruko pasipilti komentarai. Vieni internautai teigė, kad apie minėtą barą ne pirmąkart girdi neigiamus atsiliepimus.

„Miesto gėda“, „Pasidomėkit apie juos daugiau. Nebesitikėkit atgauti pinigus gražiuoju. Prieš dieną buvo jų buvusios darbuotojos postas, su ja taip pat neatsiskaitė ir net policiją iškvietė kai ji atėjo savo teisėtai uždirbtų pinigų“, – rašė komentatoriai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tiesa, į tokius kaltinimus sureagavęs „G-Lounge“ baro atstovas Gytis Gaubys taip pat turėjo ką pasakyti – pažėrė kaltinimų „Karaliams“. Vis dėlto savo komentarą ištrynė.

„Laba diena, pasisakysiu ir aš. Visų pirma, jūs pinigų paprašėte be sutarties, o grynais „juodais“ – taip slepiate mokesčius, kaip supratau. Buvo paprašyta sutarties, tačiau jos iki šiai dienai negavome, apie atliktas paslaugas nė žodžio, apart sąskaitos su visai kita suma, kurios nesugebėjote pakomentuoti. Tad galim apie tai pabendrauti per VMI...

REKLAMA

Be to, jūs ant scenos išėjote neblaivūs ir tą matė visi.. Dainos buvo pagal fonogramą, kur nuo fonogramos atsilikote trimis ir daugiau sekundžių. O po to išvis fonogramos metu pradėjote kalbėti su publika. Visi žiurovai buvo apstulbę iš tokio kičo. Jus džiaukitės, kad nepaviešinau jūsų su starka riešutine, begeriančius, kurios butelį 0,7 palikote po kėde“, – komentare, kurį užfiksavo portalas Žmonės.lt, rašė G. Gaubys.

Po tokiu G. Gaubio komentaru pasipylė grupę užstojusių gerbėjų komentarai.

„Negaliu ir aš tylėti kaip yra kalbama neteisybė. Buvome koncerte ir tikrai atlikėjai nebuvo girti ar išgėrę. Turiu beveik visus vaizdo įrašus jų koncerto teko su atlikėjais ir apsikabinti, ir būti šalia jų, nebuvo net jokio alkoholio kvapo. Koncertas buvo nepriekaištingas tą pati gali pasakyti ir mano draugė, kuri net dainavo ant scenos su atlikėjais“, – rašė viena gerbėja.

Portalui tv3.lt su G. Gaubiu kol kas susisiekti nepavyko. Sulaukę jo komentaro, tekstą papildysime.