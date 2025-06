Greta Thunberg paviešino sukrečiantį vaizdo įrašą: prabilo apie pagrobimą

Kaip rašo „Mirror“, Greta Thunberg su dar 12 aktyvistų plaukė humanitarinę pagalbą palestiniečiams gabenančiu laivu Madleen. Šį Didžiosios Britanijos vėliava pažymėtą laivą valdo „Laisvės flotilės“ koalicija. Tačiau kelionė nutrūko, kai Viduržemio jūroje laivą perėmė Izraelio pajėgos, ir ryšys su juo dingo.

Izraelio užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad laivas buvo nutemptas į Ašdodo uostą pietų Izraelyje. Ministerija pavadino Madleen „savadarbe jachta“ ir pareiškė, kad visa operacija tėra „žiniasklaidos triukas reklamai, kurio mastas prilygsta mažiau nei vienam pagalbos sunkvežimiui“.

Vaizdo įrašas, kurį Greta paskelbė socialiniame tinkle X, kaip manoma, buvo nufilmuotas dar prieš sulaikymą. Jame G. Thunberg kalba:

„Mano vardas – Greta Thunberg, esu iš Švedijos. Jei matote šį vaizdo įrašą, reiškia, kad mus tarptautiniuose vandenyse pagrobė Izraelio okupacinės pajėgos arba joms prijaučiantys. Raginu visus savo draugus, šeimą ir bendraminčius daryti spaudimą Švedijos vyriausybei – kad ji kuo greičiau siektų mūsų paleidimo.“

SOS! the volunteers on 'Madleen' have been kidnapped by Israeli forces.

Greta Thunberg is a Swedish citizen.

Pressure their foreign ministries and help us keep them safe!



