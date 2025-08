Grąžindami tarą Lietuvoje galite laimėti stulbinantį prizą: nepraleiskite progos

Anot USAD vadovo Gintaro Varno, žaidimo esmė yra tausoti gamtą bei parodyti, kad tarą grąžinti verta.

„Visuomet ieškome išskirtinių komunikacijos sprendimų, kurie primintų apie tuščių gėrimo butelių ir skardinių grąžinimo svarbą ir kartu parodytų, kad puoselėti aplinkai draugišką požiūrį yra gera bei smagu.

Todėl šios kampanijos ašis yra linksma grupės „Bavarija“ narių atliekama daina, kurioje skamba vos vienas žodis.

Taip norime parodyti, kad judėti tolyn galima nesukant galvos – tiesiog daryti tai, ką esame įpratę daryti – grąžinti užstato pakuotes. Be to, grąžinti verta net ir neprikaupus pilnos automobilio bagažinės ar tararolerio kėbulo“, – sako VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) vadovas G. Varnas.

Iniciatyvai įgyvendinti pakvietė žinomus atlikėjus

USAD duomenimis, per šešis šių metų mėnesius Lietuvoje grąžinta per 335 mln. užstato pakuočių. G. Varnas mano, jog per antrą 2025 metų pusmetį taros grąžinimo rezultatai galėtų būti dar geresni.

Kad gyventojai aktyviau palaikytų užstato sistemą, USAD pasitelkė kūrybinę komandą ir pakvietė Deivydą Zvonkų, Juozą Liesį bei Vilių Tarasovą įgyvendinti smagią iniciatyvą – nusifilmuoti reklaminiame klipe ir išbandyti elektrinį tararolerį – prizą, kurio Lietuvoje dar nėra buvę.

„Tarara” senai mūsų dainai įkvėpė naują dvasią ir misiją. Niekada nebuvome pagalvoję, kad draugystė, kūryba ir muzika mums pasiūlys šį smagų nuotykį ir galimybę prisidėti prie švaresnės aplinkos. Turėjome galimybę pasivažinėti tararoleriu ir buvo išties nuostabu. Tikiu, kad daina ir klipas pakels žmonėms nuotaiką, ko visada siekiame savo kūryba“, – teigia D. Zvonkus.

Žaidimo taisyklės

Naujas tararoleris atiteks vienam iš gyventojų, kuris grąžinęs gėrimų pakuotes užsiregistruos dalyvauti žaidime. Laimėtojas bus atrinktas loterijos būdu.

Iš viso žaidimas vyks daugiau negu du mėnesius, o galimybę laimėti sukurs taros grąžinimo įrodymo nuotrauka, įkelta į žaidimo svetainę tarara.lt. Svarbu, kad nuotraukoje būtų gerai matomas taros grąžinimo čekis ar kitas grąžinimo įrodymas.

Tas pats taros grąžinimo įrodymas gali būti registruojamas tik vieną kartą. Registracijos dalyvauti žaidime baigsis spalio 15 dieną, o spalio 17 dieną burtų keliu bus išrinktas vienas laimingasis ar laimingoji – naujasis tararolerio savininkas. Su laimėjusiu asmeniu organizatoriai susisieks asmeniškai.

USAD duomenimis, ankstesnių vasaros kampanijų patirtis rodo, jog Lietuvos gyventojai aktyviai įsitraukia į iniciatyvas ir dalijasi žiniomis apie aplinkosaugą, tvarumą, gamtą. Tvarumo entuziastai iki šiol atsimena USAD organizuotas smagias interaktyvias „EKO lenktynes“ – projektą, kuris dalyvius skatino labiau domėtis ekologijos temomis arba atidžiau rūšiuoti. Žmonėms ne mažiau įsiminė ir USAD žaismingi pasakojimai apie „Nenykstančias rūšis“ ir iniciatyva „Keisk tarą į šlamančius“, padėjusi išpirkti ir apsaugoti senųjų miškų plotus.

„Tarara“ kampanijos reklaminį muzikinį klipą galima pamatyti „YouTube” platformoje: