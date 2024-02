„Granatos Live 2024“ skelbia dar tris užsienio atlikėjų vardus

Pagrindinėje festivalio scenoje pasirodys Didžiosios Britanijos elektroninės muzikos kūrėjas Elderbrook, elektroninės šokių muzikos ekspertai „Klangkarussel“ ir 2023-aisiais Lietuvos radijo stočių topuose dominavusi italų poproko grupė „The Kolors“.

Dainininką, dainų kūrėją, prodiuserį ir savamokslį instrumentalistą iš Didžiosios Britanijos Alexander Kotz, žinomą kaip Elderbrook galima vadinti gyvu fenomenu.

Grammy apdovanojimui už hitą „Cola“ nominuoto elektroninės muzikos atlikėjo repertuare – ir kūriniai su „Gorgon City“, „Clean Bandit“, Carnage, Diplo, Martin Garrix, „Rudimental“ ir paties atliekamos dainos.

Elderbrook ne tik kuria ir prodiusuoja įspūdingo skambesio muziką, bet jos tekstais ir muzikiniais klipais kalba apie jautrias identiteto ir psichinės sveikatos temas.

2020-aisiais metais Elderbrook išleido savo pirmąjį studijinį albumą „Why Do We Shake In The Cold?“, kurio sėkmingiausiu hitu tapo daina „Something About You“, išleista kartu su „Rudimental“.

Daugiau nei 35 milijonus peržiūrų turinčiame dainos klipo centre – vyrų savitarpio pagalbos grupė ir žinutė apie emocinį atvirumą.

Antrajame studijiniame albume „Little Love“, kurį atlikėjas skyrė savo vaikams, vyrauja tėvystės tematika – tėvų meilė ir jos kompleksiškumas.

Kartu su „Jungle“, „Bonobo“ ir „Friendly Fires“ pasaulinėse gastrolėse koncertavęs atlikėjas rengia turus visame pasaulyje, nepralenkdamas „Coachella“, „Loollapalooza“ ir kitų didžiųjų festivalių.

Vien 2023 metais atlikėjas surengė daugiau nei 100 pasirodymų, o 2024-iais nepralenks ir Lietuvos – pasirodys didžiojoje festivalio „Granatos Live 2024“ scenoje.

Elderbrook ir „Rudimental“ – „Something About You“

„Klangkarussell“ (vokiškai – Garso karuselė) – tris milijonus klausytojų kas mėnesį pritraukiantys elektroninės šokių muzikos profesionalai.

Duetas – Tobias Rieser ir Adrian Held – kartu mokėsi mokykloje Zalcburge, o ją baigę abu pasuko savais keliais.

Gerai, kad neilgam – 2011 metais pradėję kartu kurti muziką, į žinomumo viršūnes Europoje šovė 2014-aisiais su daina „Sonnentanz (Sun Don‘t Shine)“, iš karto po išleidimo tapusia globaliu hitu, bei albumu „Netzwerk“, visame pasaulyje perklausytu daugiau nei 1.3 milijardus kartų.

Hito sėkmė „Klangkarussell“ pastūmėjo teigiama linkme – per visus kūrybos metus duetas savo DJ setus grojo minioms žmonių Europoje, JAV, Kolumbijoje ir daug kitų šalių.

Įkūrę savo įrašų kompaniją „Bias Beach“, nuo 2019 duetas išleido „This Love“ su Poppy Baskcomb, „Home“, Lietuvoje ypač populiarų „Shipwreck“, Roads „Of Gold feat. Redward Martin“ ir keletą kitų singlų, per šį laiką perklausytų daugiau nei 200 milijonus kartų.

Nuo Europos iki JAV ir Kolumbijos – per visus kūrybos metus „Klangkarussel“ savo DJ setus jau grojo minioms. Daugiau nei 13 metų trunkantis bendradarbiavimas šiemet trykš nauja energija ir įkvėpimu.

„Klangkarussell“ – Sonnentanz ft. Will Heard

Festivalio „Granatos Live 2024“ didžiajai scenai kaip niekad reikia itališko poproko.

Tai rodo 2023-iųjų Lietuvos radijo topų viršūnės, iš kurių daugiau nei pusę metų nenulipa grupė „The Kolors“ su daina „Italodisco“.

Disko ritmo, „užkabinusio“ Italiją, Lenkiją, Šveicariją ir dar daug Europos šalių, autoriai „Granatų“ sceną drebins su šiuo ir kitais vasaros linksmybėms ne mažiau tinkamais kūriniais.

„The Kolors“ grupės sudėtyje – vokalistas ir gitaristas Stash Fiordispino, jo pusbrolis Alex Fiordisipino ir bosistas Dario Iaculli.

„The Kolors“ Italijoje išgarsėjo 2010 metais, kai pradėjo groti populiariame Milano klube bei apšildė atlikėją Paolo Nutini bei grupes „Gossip“ ir „Hurts“.

2015 metais, laimėję Italijos talentų konkursą „Amici di Maria De Filippi“, „The Kolors“ išleido tris studijinius albumus: „I Want“ (2014), Out (2015) ir You (2017), kuriuose – italų ir anglų kalbomis atliekamos dainos.

Grupė 2023-iaisiais grupė apkeliavo Italiją, o šiais metais žada daug koncertų Europoje ir ne mažiau geros muzikos.

Vasario pradžioje grupė dalyvaus Italijos „Sanremo 2024“ festivalyje, kurio nugalėtojui kasmet siūloma galimybė atstovauti Italiją „Eurovizijos“ dainų konkurse.

„The Kolors“ – ITALODISCO:

Dešimtajame muzikos festivalyje „Granatos Live 2024“ pasirodys ir islandų roko fenomenas „Kaleo“, šokių ir popmuzikos duetas „Jubël“, reperis ir dainininkas bbno$ bei dar daugiau skambių vardų.

Festivalis vyks liepos 26–28 dienomis Lietuvos etnografijos muziejuje (buvęs Lietuvos liaudies buities muziejus), Rumšiškėse. Bilietai – jau prekyboje.