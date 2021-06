„Go3“ rekomenduoja skandalingą dokumentinį filmą „Mūšis dėl Britnės“: sunku atitraukti akis

Britney Spears pasaulio scenoje pasirodė 1998 m., kai jai tebuvo 16 metų. Buvo aišku – gimė nauja žvaigždė. Praėjus ketveriems metams, Britney buvo laikoma viena iš garsenybių, turinčių didžiausią įtaką pasaulyje. Tačiau šlovė, pinigai ir įtaka jai nesuteikė daug laimės. Paskutinius 13 metų Britney Spears gyvena tėvo globoje. Britų žurnalistas Mobeen Azhar‘as savo dokumentiniame filme „Mūšis dėl Britnės“ bando atskleisti visą tiesą apie Britney globą. Siekdamas išnarplioti painų teisinės globos tinklą, žurnalistas iš Los Andželo keliauja į Britney Spears gimtinę Luizianoje. Dokumentiniame filme žiūrovai išvys anksčiau neviešintus interviu su Britney visažistu, jos choreografu, garsenybe Paris Hilton bei advokate Lisa MacCarley.

„Matome, kad dokumentika šiuo metu išgyvena tikrą renesansą, todėl savo žiūrovams norime pasiūlyti geriausią šio žanro turinį. Per paskutinius keletą mėnesių „Go3“ pasiūlą papildėme itin kokybiškos dokumentikos įvairove. Mūsų žiūrovams tai labai patinka. Dokumentinis filmas „Mūšis dėl Britnės“ atskleidžia tamsiąją šou verslo pusę bei plačiajai visuomenei dar nežinomus faktus“, - sako Ivars Lubāns, „Go3“ rinkodaros vadovas Baltijos šalims.

Šiuo metu apytikrė Britney turto vertė yra maždaug 59 milijonai JAV dolerių. Negirdėtomis aplinkybėmis viena sėkmingiausių pasaulio popžvaigždžių yra teisėtai globojama savo tėvo Jamey Spears. Jis priima sprendimus dėl dainininkės finansų ir karjeros. Tokia globa gali būti taikoma asmeniui, kuris pats negali priimti sprendimų, arba yra manoma, kad yra psichiškai neveiksnus. Britney gerbėjai pradėjo sąjūdį #FreeBritney (liet. Išlaisvinti Britney) bei yra įsitikinę, kad ji psichiškai veiksni nepaisant to, ką jai teko iškęsti. Jų manymu, žvaigždė yra tiesiog įkalinta savo pačios namuose.

Britų kino meno akademijos apdovanojimų, žinomų BAFTA trumpiniu laimėtojas žurnalistas Mobeen Azhar‘as savo tyrimą pradėjo 2020 m. rudenį, mėgindamas išsiaiškinti visas detales, susijusias su įvykiais, dėl kurių superžvaigždė pateko į esamą situaciją.

Filme žurnalistas susitinka su scenos kolegomis bei draugais iš Britney „aukso amžiaus“ laikų bei apsilanko jos gimtajame mieste Kentvude. Jis taip pat kalbasi su paparaciais, kurie anksčiau ją kasdien vaikydavosi. Mobeen susitinka ir su Britney advokate bei pasakoja apie teisme vykstančius teisinius mūšius. Pačios dainininkės nuomonės apie šią situaciją, deja, galime ir neišgirsti, nes yra nemaža tikimybė, kad niekas jai apie šio dokumentinio filmo kūrimą net ir nepranešė…

Britney Spears – popmuzikos princesė. Ji dainų žodžių kūrėja, prodiuserė ir aktorė. Pasaulyje parduoti daugiau kaip 152 milijonai įrašų. Interviu muzikos žurnalui „Rolling Stone“ Britney pasakojo, kad dainuoti pradėjo dvejų metų, o jos pirmasis pasirodymas buvo darželio baigimo šventėje, kur ji atliko dainą „What Child Is This“. Šešerių metų ji laimėjo talentų konkursą, o aštuonerių metų dainuojantis stebuklas sudalyvavo Disnėjaus televizijos programos „The All-New Mickey Mouse Club” atrankoje. Tačiau atrankos direktoriaus Matt Casella sprendimu, vaidmens ji negavo, nes buvo tiesiog per jauna. Sulaukusi vienuolikos metų, Britney kartu su Ryan Gosling, Christina Aguilera ir Justin Timberlake tapo šios programos dalimi.

Prieš pradėdama savo kvapą atimančią solinę karjerą, Britney trumpą laiką buvo merginų grupės „Innocence“ narė. Ši grupė buvo atsakas sėkmingai britų grupei „Spice Girls“. Netrukus po to, garsus prodiuseris Max Martin parašė dainą grupei „TLC“, kurios „TLC“ merginos atsisakė. Tos dainos pavadinimas buvo... „Baby One More Time“, o ją Martin patikėjo būtent Britney Spears. Taip gimė popmuzikos princesė.