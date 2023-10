Gian Lucos 40 jubiliejus: „tūsas“ su šimtu svečių, cepelininis laikas ir kodėl žmoną vadina dovana

„Tūsas“ su šimtu žmonių

40-ąjį jubiliejų švenčiantis Gian Luca organizuoja didelę šventę-„tūsą“, į kurį pakvietė apie šimtą svečių. Kadangi tiek žmonių į namus netilpo, jis teigė, kad ieškojo didesnės erdvės.

Apie prabėgusius metus žinomas šefas sutiko papasakoti naujienų portalui tv3.lt. Vyras atskleidė, kokiomis nuotaikomis pasitinka savo šventę.

„Esu šiek tiek pasimetęs, bet labai laukiu.

Šiemet švęsiu subtiliai – įprastai būna 300 svečių. Juokauju, iš tikrųjų, dažniausiai susirenka 30-imt.

O šiemet driokstelėjome“, – naujienų portalui tv3.lt sakė Gian Luca.

Kitaip nei daugumai lietuvių, gimtadieniai Gian Lucai patinka

Italas pripažino, kad jam labai patinka gimtadieniai. Kaip žinia, dauguma lietuvių kaip tik šios šventęs kuklinasi...

„Mėgstu švęsti. Suprantu, kad Lietuvoje gal neįprasta, bet tikrai yra faina minėti gimtadienius.

Gal tai – kultūrinis dalykas, gal lietuviai išauklėti niekad nešvęsti ir yra taip pripratę. O aš manau, kad gyvenimą reikia švęsti“, – tikino garsus šefas.

Dovanos ir būsima vidutinio amžiaus krizė

Naujienų portalui tv3.lt Gian Luca tvirtino, jog sugalvoti jam patinkančią dovaną yra gan lengva, jeigu atkreipiamas dėmesys į vieną dalyką.

„Įprastai turiu kokį nors projektą, į kurį atsižvelgdami žmonės gali man sugalvoti dovanas.

Pernai buvo „Šaulių sąjunga“, trūko kariuomeniškų daiktų. Šiemet noriu važiuoti į kelionę su šeima. Visad turiu kokį nors tikslą, kurį pasiekti man labai padeda draugai.

O šiaip, viską turiu, todėl tokiam kaip aš labai sunku kažką dovanoti. Turiu šeimą, vaikų, namą.“

Tiesa, šefas atskleidė, jog vis dėlto vieno dalyko jam trūksta. Tai – lenktyninis automobilis.

„Bet tuoj tuoj, ta vidutinio amžiaus krizė... Bus labai ryškios spalvos ir garsus“, – juokėsi jis.

„Labai laukiu vidurinės amžiaus krizės, tada galvosiu jos gydymo priemones. O šiaip, yra daug naujų projektų, darbo, todėl labai faina judėti į priekį.“

Didžiausia dovana – žmona Eglė

Vienas dalykas Gian Lucą džiuginą labiausiai. Tai žino ir jo žmona Eglė.

„Man labai patinka staigmenos, žmona visada džiugina ir sugalvoja kokių nors bajerių.

Manau, jai dabar yra sunkiausias metų laikotarpis, nes už galvos susiėmusi bando spėti ir kad viskas pavyktų.

Ji man yra didžiulė dovana. Visada sugalvoja ką nors nerealaus.“

Vyras prisiminė ir jos pirmąją gimtadienio staigmeną.

„Tada turėjau ieškoti lobių po visą Vilnių. Kadangi žmona dirbo, visur laksčiau vienas, sekiau instrukcijas. Vėliau kartu vakarieniavome, buvo labai smagu“, – portalui tv3.lt sakė jubiliatas.

Pailsėti padeda laikas su šeima

Šiuo metu Gian Lucos dienotvarkė – intensyvi. Tačiau jis turi savo būdų, kurie padeda pasikrauti kūrybinės energijos.

„Labiausiai atsigaunu per atostogas su šeima. Be to, dar labai padeda sportas ir filmų žiūrėjimas su vaikais. Dabar labiausiai patinka plaukimas ir tenisas.“

Lietuviai nepamiršta „pomodoriuko“

Paklaustas, ar gatvėje dažnai būna atpažįstamas ir ar susilaukia dėmesio, šefas patvirtino, kad tikrai taip.

„Ne visada būna jauku, bet vis dėlto dažniausiai pokalbiai būna smagūs. Pasitaiko momentų, kai sustabdo šiek tiek įkaušę vyrai, kurie nori pabendrauti.

Bet dauguma būna šaunūs, kartais pasidalija patarimais.

Dažniausiai jie sako „pomodoriukas“. Kartoja šį žodį, o susitikimai baigiasi selfiais.“

Ko trūksta Lietuvoje?

Lietuvoje gyvenantis italas tikino, jog jam čia trūksta kelių dalykų.

„Niekaip negaliu priprasti, kad Lietuvoje nėra kalnų. Ir nuoširdžiai, prie šito drėgno oro, manau, niekas nepripranta. Jau atėjo laikas išsitraukti cepelinų ir juos valgyti.

Kartais reikia susirasti laiko su savimi ir cepelinu“, – šypsojosi pašnekovas.

Lietuviai moko ramybės

Gian Luca jau spėjo šio to išmokti iš lietuvių ir jų būdo. Tą pastebi ir jo gimtinėje gyvenantys draugai.

„Dabar esu visiškai ramaus būdo. Visi tai pastebi. Panašėju į lietuvius. Esu įsitikinęs, kad nukopijavau juos. Pavadinčiau save žemaičiu.

Kai grįžtu į Italiją, visi klausia, kas man atsitiko, kodėl nekalbu, tyliu. Esu labai tylus žmogus“, – juokėsi jis.

Kitais metais Gian Luca žada įgyvendinti kelias svajones.

„Apart darbinių reikalų, naujų vietų atidarymo, kurios bus metų pradžioj, galvoju apie kelionę su šeima į Japoniją arba Londoną, Škotiją“, – naujienų portalui tv3.lt teigė vyras.