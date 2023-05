Gian Luca Demarco – apie ryšį su brangiu žmogumi ir padėką: atvykau į Lietuvą per mamos gimtadienį

Naujienų portalui tv3.lt Gian Luca Demarco atvirai prabilo apie ryšį su mama ir išmoktas pamokas.

Pašnekovas neslėpė, kad su mama nuolat bendrauja: „Kasdien susiskambiname bent po vieną kartą. Savaitgaliais gal būna sudėtingiau, nes būname su šeimomis. Pasipasakojame visus įvykius, žinome, kas vyksta šeimoje, bet nesame it geriausi draugai. Mes kalbamės, bet palaikome sūnaus ir mamos santykį.“

Paklaustas, kada paskutinį kartą matė savo mamą, Gian Luca Demarco šyptelėjo, kad virtualiai mato kiekvieną dieną. „Gyvai mamą mačiau paskutinį kartą per Kalėdas. Ačiū Dievui, kad gyvename tokiais laikais, kai virtualiai gali matyti kasdien. Mus sieja toks ramus ryšys, nėra jokio streso. Aišku, kad gyvename toli vienas nuo kito, todėl tenka palaukti, kol susitiksime. Per 15 metų jau pripratome“, – sakė virtuvės šefas.

Tiesa, jau visai netrukus šeima vėl susitiks gyvai: „Aš esu ramus, nes gugužės 8 d. ji atvyksta į Lietuvą. Mano vaikai priims pirmąją Komuniją, todėl šiai progai ir atvažiuoja.“

Gian Luca Demarco Lietuvoje gyvena jau 15 metų ir dėl to yra dėkingas būtent mamai. „Mamos pamokos nebuvo lengvos, nes ji buvo pakankamai griežta. Aš nesu toks griežtas savo vaikams, bet mandagumo prie stalo išmokau iš mamos, padėti šeimai ir siekti svajonių. To mane išmokė mama. Esu dėkingas mamai, kas esu Lietuvoje. Ji palaikė mano šią kelionę. Aš atvykau gyventi į Lietuvą būtent per mamos gimtadienį. Jeigu nori augti, tuomet reikia palikti šeimą“, – pasakojo jis.

Baigdamas pokalbį apie brangų žmogų, TV3 laidos „La maistas“ vedėjas teigė, kad nuo jis nieko neslepia: „Mes labai atvirai kalbame, diskutuojame. Mes su mama nelaikome pykčio, jeigu diskutuojame, tuomet iš karto viską pasiaiškiname. Diskusija baigiasi tada, kai viską išsiaiškini ir ramia širdimi pabaigi pokalbį.“