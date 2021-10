Laidoje kulinaras ir komandos kapitonas Marijonas Mikutavičius stos į kovą prieš Mantą Katlerį ir sporto pasaulyje puikiai žinomą, dukart olimpinėse žaidynėse dalyvavusį profesionalų slidininką, o dabar – ir asmenybės augimo trenerį, Mantą Strolią.

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Gian Luca – apie gyvenimo etapą, kuriuo žmonėms sunku patikėti, ir tradiciją, kurią lygina su šeimos nariu

Abu vyrai – ne tik ištikimi sporto gerbėjai, bet ir ne vienos srities profesionalai. „Žmonėms sunku patikėti, kad aš galėjau turėti dvi skirtingas specialybes. Nuo tokios minties jiems išties stoja širdis – kaip žmogus su tokiu pilvu galėjo būti sportininkas? Esu įsitikinęs, kad pilvas jiems nepriduoda pasitikėjimo“, – juokaus Gian Luca.

Savo, kaip Lietuvos biatlono rinktinės trenerio karjerą, Gian Luca baigė prieš maždaug 10 metų. Anot kulinaro, šios sporto srities atstovai nuolatos keliauja po pasaulį, o jei tiksliau, tai daro net 9 mėnesius per metus. Kai sutiko savo žmoną Eglę, Gian Luca suprato, kad turi rinktis – arba šeima, arba darbas.

Tiesa, būti su mylimąja Egle jis visuomet norėjo už viską labiau: „Atsisakyti pareigų nebuvo lengva – įgytos patirties niekuomet nepamiršiu, tačiau kadangi rinkausi šeimą, nepajutau, kad kažką prarandu. Tai tikrai buvo mano svajonių darbas ir dėl to man gaila, bet šeima ir Eglė buvo svarbiau. Tada supratau, kad atėjo laikas su anuo savo gyvenimo etapu atsisveikinti“, – apie buvusias pareigas kalbėjo jis.

Nepaisant to, Lietuvos biatlonininkus Gian Luca iki šiol vadina antrąja savo šeima, tad su nekantrumu vasario mėnesį laukia Pekino žiemos olimpinių žaidynių, kurių oficialiu transliuotoju tapo TV3 žiniasklaidos grupė.

„Žiemos laiku ši sporto šaka pasiekia didžiausią žydėjimą dėl įvairiausių čempionatų, tačiau iš tiesų biatlonas nestoja niekuomet. Mūsų sportininkai sportuoja ištisus metus. O žiemos olimpines žaidynes aš ketinu ne tik stebėti – jei pasiseks, svajoju netgi apsilankyti Pekine“, – drąsiai svajoja jis.

Tiesa, su tokiu pat užsidegimu žinomas vyras žvelgia ir į kulinariją – gaminti Gian Luca pradėjo dar būdamas 15 metų, o dabar sako, kad dievas jį be proto apdovanojo, kad suteikė dvi šitaip mylimas profesijas.

Gian Luca garsėja ir tuo, jog yra „Išsipildymo akcijos“ pradžią simbolizuojančios „Pyragų dienos“ veidas, o šįkart šios dienos anonse su juo nusifilmavo ir vaikai. Pastarieji, pamatę save per televizorių, iki šiol krykštauja ir juokiasi: „Manau, kad anonsas – be galo vykęs, nes yra itin šeimyniškas ir neprivertė apsimesti vaikų niekuo kitu, nei jie yra iš tiesų. Viskas pavyko be galo natūraliai. O taip pat mes visi labai džiaugiamės, jei tai padės žmonėms prisidėti prie „Pyragų dienos“ ir paaukoti „Išsipildymo akcijai“.

Šiemet „Pyragų diena“ bus švenčiama du kartus – lapkričio 5-ąją, penktadienį, saugiai pyragais dalijantis darbe, o lapkričio 6-ąją, šeštadienį, namuose, kartu su visa šeima. Virtuvės šefas neslėpė, kad dėl savo profesijos šią dieną mini gerokai ilgiau, tačiau namuose pyragą visuomet ruošia žmona Eglė.

„Mūsų namuose dažniausiai ruošiamas Eglės slyvų pyragas. Kadangi tai pats mylimiausias jos pyragas, žmona padarė taip, kad jis taptų ir kitų šeimos narių mylimiausiu (juokiasi). Labai tikiuosi, kad jei Eglė skaitys šį interviu, šiemet mus nustebins kitu“, – šmaikštavo Gian Luca.

„Pyragų diena“ kasmet simbolizuoja ir „Išsipildymo akcijos“ pradžią, kai visi geros valios žmonės yra skatinami paaukoti ir prisidėti prie tų, kuriems pagalbos reikia labiausiai – mažųjų ligoniukų.

„Neretai įvairios akcijos būna vienkartinės, todėl labai džiaugiuosi, kad TV3 ir SEB sugebėjo padaryti taip, kad šis paramos projektas taptų tarsi dar vienas šeimos narys. Be „Išsipildymo akcijos“ neįsivaizduojami nė vieni metai“, – sako Gian Luca ir skatina žmones nelikti abejingais.

O kaip Gian Lucai seksis žaidime „galvOK“, pamatysite jau šiandien. Kokį panašumą tarp Gian Lucos ir Andriaus Žiurausko įžvelgs M. Katleris? Kas nutiks, kad M. Mikutavičius ir A. Žiurauskas susikeis vietomis? Galiausiai, ar šiems sporto žinovams – Mantui ir Gian Lucai –pasitaikys klausimų apie sportą?

Žaidimas „galvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val. per TV3!