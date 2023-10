Geriausia „ArtVilnius23“ jaunoji menininkė Julija Skudutytė: daiktai nemeluoja

Šiemet laurai ir piniginė paskata atiteko Užupio meno inkubatoriaus atstovei Julijai Skudutytei iš Vilniaus.

Komisija pažymėjo savitą menininkės kūrybą, kurioje tikroviški realistiniai kasdienybės motyvai jungiasi su fantazijos elementais, kurdami intymius, jautrius pasakojimus.

J. Skudutytė „ArtVilnius“ mugėje dalyvauja antrą kartą. Tačiau meno pasaulyje ji toli gražu ne naujokė.

J. Skudutytė surengusi jau keliolika parodų bei ekspozicijų, apdovanota premijomis už kelias skirtingas meno rūšis, įskaitant knygos iliustraciją, tapybą ir ekspoziciją. Ji aktyviai dalyvauja meno bendruomenės veikloje, pristato savo kūrybą Lietuvoje ir užsienyje.

Įkvėpimas – sutrikimas

Kalbėdama apie „ArtVilnius23“ skirtą darbą ji pabrėžia, kad ekspozicija sukurta kartu su kolega iš Užupio meno inkubatoriaus Danieliumi Rusiu.

„Kadangi D. Rusys irgi mėgsta piešti daiktus, virtuvės motyvus ir mes abu atstovaujame Užupio meno inkubatorių, nutarėme kad bendras mūsų taškas ir bus mūsų studija, kūrybinis chaosas, menininko buitis – meno virtuvė, taip sakant. Taip ekspozicijoje atsirado, kiaušiniai, visi tie stiklainiai, ir, be abejo, mano katinas, kuris mane visur lydi“, – pasakoja J. Skudutytė ir priduria daugiausiai dirbanti su akvarele: „Kartais kokią instaliaciją padarau, esu dirbusi su scenografija. Bet labiausiai man patinka akvarelė, jos sukuriamas efektas, kai daiktai, net purvinos buities šiukšlės, pavaizduojamos skaidriai, švelniai ir gražiai, per sukuriamą kontrastą.“

Paklausta apie darbuose pasikartojantį namų motyvą, menininkė sako, kad buitis ją sužavėjo dar besimokat Vilniaus dailės akademijoje, kai apsigyveno pas kompulsyvaus kaupimo sutrikimo kamuojamą senjorę.

„Ėmiau tą butą piešti. Supratau, kad daiktai pasako kur kas daugiau nei močiutės. Kalbėdamos jos paprastai atsargiai renka žodžius, o buitis ir jas supantys daiktai yra tarsi nesumeluoti jų gyvenimo užkulisiai. Man tai buvo labai kitoniška ir įdomu, norėjau tai dokumentuoti, nes ir pati savyje kartais pastebiu norą kaupti daiktus. Turbūt dalelę to turime kiekvienas – renkame ir kaupiame sau svarbius daiktus“, – dėsto menininkė, vėlesnėje savo kūryboje nuo interjero perėjusi prie daiktų tam tikrame kontekste vaizdavimo ir gyvenimo absurdų.

„Mane domina vartotojiškumas ir manipuliacijos: būdai, kaip mes prieiname prie daiktų vartojimo, kaip mumis manipuliuojama, kad juos įsigytume. Aš, beje, nieko nekritikuoju. Suprantu, kad pati esu to dalis, esu vartotoja. Daiktų perkrovą man patinka vaizduoti nes matau ją ir savo aplinkoje“, – teigia J. Skudutytė.

Paskata jaunimui

Geriausių galerijų, menininkų ir meno kūrinių rinkimai – tradicinė „ArtVilnius“ programos dalis. Nominacijų: „Geriausias menininkas“, „Geriausia galerija“ (renkamos 7 geriausios galerijos), „Geriausia užsienio galerija“, „Geriausia instaliacija“ ir „Geriausias jaunasis menininkas“ nugalėtojus renka iš meno kritikų sudaryta komisija.

Geriausio jaunojo menininko nominacija ypatinga tuo, kad jos nugalėtojas yra apdovanojamas specialiu prizu – 2 000 eurų.

Siekdama padrąsinti jaunuosius menininkus premiją jau vienuoliktus metus iš eilės skiria „ArtVilnius“ mecenatė – advokatų kontora „Cobalt“.

„J. Skudutytė tikrai nusipelnė šio įvertinimo. Autorės kūryba pasižymi konceptualumu, daugiasluoksniškumu ir atvirumu interpretacijai. Būtent to – atviros diskusijos ir interpretacijų – mugės rengėjai siekia. Apskritai „ArtVilnius“ dėka mūsų sostinė per pastarąjį dešimtmetį atsirado ir įsitvirtino reikšmingiausių Europos šiuolaikinio meno centrų žemėlapyje. Kartu mugė padėjo iškilti ne vienam jaunajam menininkui, o tai galbūt net svarbiau. Didžiuojamės būdami to dalimi“, – sako dr. Irmantas Norkus, meno mugės „ArtVilnius“ mecenatės – advokatų kontoros COBALT – vadovaujantis partneris.

Šių metų meno mugės „ArtVilnius“ tema ir pagrindinis akcentas yra performatyvumas.

Mugės rengėjai pakvietė į performatyvumo sampratą pažvelgti atvirai ir kūrybingai, drąsiai apie jį kalbėti ir diskutuoti su šiuo reiškiniu siejamas, plačiausias jo interpretacijas. „ArtVilnius23“ vyko spalio 13-15 d. sostinės kongresų ir parodų centre „Litexpo“.

Mugėje lankytojams šiemet prisistatė 70 meno galerijų ir institucijų bei 300 menininkų iš 18 pasaulio šalių.