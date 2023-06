Gerbėjas į koncertuojančią atlikėją paleido telefoną: atskleidė, kodėl taip padarė

„Būdamas gerbėjas, Malvagna siekė tik to, kad B. Rexha nusifotografuotų jo telefonu ir grąžintų jį kaip dovaną atminimui, – portalui dailymail.co.uk sakė jo advokatas Toddas A. Spodekas. – Jis niekada neketino sužaloti atlikėjos.“

Malvagnos advokato pareiškimas paskelbtas po to, kai Manhatano apygardos prokuratūra jam pateikė baudžiamąjį skundą.

Vis dėlto liudytojų parodymai dėl vyro veiksmų buvo kitokie. Žmonės teigė, kad vyras turėjo kitų ketinimų paleidęs telefoną į atlikėją ir pacitavo jo žodžius: „Bandžiau pažiūrėti, ar galėčiau pataikyti į ją telefonu pasirodymo pabaigoje, nes tai būtų juokinga“.

Po sekmadienio incidento Malvagna buvo paleistas į laisvę pagal laidavimą ir jam buvo nurodyta laikytis atokiau nuo dainininkės iki teismo posėdžio, kuris vyks liepos 31 d.

33-ejų dainininkė birželio 18-ąją koncertavo „The Rooftop at Pier 17“ koncertų salėje, kur vyko jos gastrolių „Best F'n Night Of My Life“ turas.

Koncertuodama Rexha ėjo į scenos priekį, norėdama atsidurti kuo arčiau gerbėjų. Kaip tik tada jai į veidą trenkėsi iš publikos atskriejęs telefonas, rašo dailymail.co.uk.

„Grammy“ nominantė puolė ant kelių ir bandė kuo žemiau nuleisti galvą. Jai į pagalbą kaipmat suskubo keli koncerto organizatorių komandos nariai. Stebint dar vieną, kiek vėliau paviešintą epizodą teko įsitikinti, kad dainininkė, kurios tikrasis vardas – Bleta Rexha, patyrė sužalojimų ir kad jai prireikė medikų pagalbos.

Valdžios institucijos portalui dailymail.co.uk patvirtino, kad 27 metų Nicolas Malvagna iš Naujojo Džersio buvo suimtas ir apkaltintas atlikėjos užpuolimu.

Gerbėjai iš karto perspėjo apsaugą apie vyrą, kuris, kaip įtariama, metė telefoną, o apsauga jį išsivedė.

Kiti žmonės greitai sušuko „tai užpuolimas“, kai jis buvo išvežtas, o kiti ėmė šūkauti ir vadinti jį „šikniumi“.

„Bebe Rexha buvo operatyviai palydėta į užkulisius po to, kai per Niujorke vykusį koncertą į ją pataikė kažkieno sviestas telefonas“, – parašė antrą vaizdo įrašą paviešinęs „Twitter“ naudotojas.

„Buvo beprotiškai smagu ir mums, ir Bebe. Visi kaip reikiant šėlome. Ir kas galėjo šitaip pasielgti? Belieka tikėtis, kad Bebe Rexha atsigavo“, – pridūrė jis.

Kitas „Twitter“ naudotojas rašė: „Bebe Rexhos motina pranešė, kad incidentas su telefonu kainavo tris siūles.“

„Sekmadienį, 2023 m. birželio 18 d., apie 22.00 val., policijai buvo pranešta apie užpuolimą, įvykusį koncertų erdvėje „Pier 17", esančioje 89 South Street, 1-ojo apygardos rajono ribose.

Atlikus pirminį tyrimą įvykio vietoje nustatyta, kad 27 metų vyras tyčia metė mobilųjį telefoną į scenoje 33 metų atlikėją. Asmuo buvo sulaikytas įvykio vietoje ir nuvežtas į 1-ąjį nuovadą areštui įforminti“, – sakė Niujorko policijos atstovas spaudai.

Greitoji medicinos pagalba nukentėjusią moterį išvežė į rajono ligoninę, jos būklė stabili.