Gerbėjai neatsistebi nauja Marko Zuckerbergo nuotrauka: apgavo ne vieną

39 metų vyro koreguota nuotrauka šią savaitę plačiai pasklido internete. Joje vyras atrodo kiek atjaunėjęs ir netgi užsiauginęs barzdą.

Internautai suskubo komentuoti, kad toks įvaizdis jam labai tinka, rašo portalas „People“.

Visgi paaiškėjo, kad tai – ne autentiška, o koreguota nuotrauka.

Balandžio 18 d. M. Zuckerbergas pasidalijo „Instagram“ vaizdo įrašu, kuriame jis praneša apie „naują „Meta AI“ versiją. Nors vyras reklamavo naująjį produktą, didžiausią įspūdį žmonėms paliko visai ne dirbtinis intelektas.

Po to, kai M. Zuckerbergas paskelbė vaizdo įrašą, vienas interneto vartotojas pridėjo barzdą ir ūsus prie šiek tiek besišypsančio vyro nuotraukos ir pasidalijo ja „Twitter“.

Me: Bearded Zuck you have to stop. Your smoked meat's too tough. Your swag too different. Your open source LLM is too bad. they'll kill you



Bearded Zuck: pic.twitter.com/pdKwMUmpKS