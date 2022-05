Gera žinia „Money Heist“ fanams: į Vilnių atvyksta ryškiausias iš siužete pasirodžiusių personažų

E. Arce yra garsus ispanų aktorius, kurio karjera prasidėjo dar 2000-aisiais. Besimokydamas teisės universitete E. Arce suprato, jog pasirinkta profesinė kryptis – ne jam. Reikšmingi pokyčiai įvyko aktoriui laimėjus populiarų Ispanijoje šou „Ellos i Elles“. Gautą piniginį prizą E. Arce skyrė studijoms Amerikos dramos meno akademijoje.

Savo karjerą aktorius plėtojo Ispanijoje ir užsienyje. Tarp garsiausių E. Arce projektų – vaidmenys istorinės fantastikos seriale „Riterio kritimas“ (angl. „Knightfall“), filme „Ilgas kelias žemyn“ (angl. „A Long Way Down“) bei visame pasaulyje populiariame seriale „Pinigų namai“ (angl. „Money Heist“).

Ryški kultinio projekto dalis

„Aktorius pasirodė visuose vieno garsiausių Ispanijoje kada sukurto serialo „Pinigų namai“ sezonuose. Jo įkūnytas Arturo Román personažas – ryškiausias iš siužete pasirodžiusių įkaitų personažų ir neabejotinai įsimintinas kiekvienam serialo gerbėjui. Galime atskleisti, jog realybėje E. Arce labai charizmatiška ir nuotaikinga asmenybė, tad susitikimas renginyje serialo fanams tikrai paliks puikų įspūdį“, – sako Tomas Vievesis, „Comic Con Baltics 2022: Together with GameOn“ renginio organizatorius.

2017-aisiais serialas „Pinigų namai“, kurio originalusis pavadinimas ispaniškai buvo „La casa de papel“, pasirodė Ispanijos televizijos kanale „Antena 3“. Pagal pirminę režisieriaus idėją, „Pinigų namai“ turėjo būti trumpas televizinis projektas, sudarytas iš 15 serijų.

Dar 2017 metų pabaigoje serialą įsigijo „Netflix“ ir originaliuosius epizodus suskirstė į 22 trumpesnius siužetus, kartu suteikiant ir naują pavadinimą – „Pinigų namai“ (angl. „Money Heist“). Šiandien serialas skaičiuoja jau penkis sezonus, o į Lietuvą atvykstantis E. Arce suvaidino kiekviename jų.

„Serialas pelnė daugybę apdovanojimų, iš kurių ryškiausias – „Emmy“ statulėlė už geriausią draminį serialą 46-ojoje tarptautinėje „Emmy“ apdovanojimų ceremonijoje. Televizijos projektas giriamas už įvairialypį siužetą, draminius ir režisūros elementus. 2018-aisiais „Netflix“ platformoje drama pripažinta kaip žiūrimiausias ne anglų kalba kuriamas serialas ir vienas žiūrimiausių apskritai“, – sako populiariosios kultūros renginio organizatorius.

Pabendrauti, įsiamžinti, gauti autografą

Susitikti, gyvai pabendrauti, kartu įsiamžinti ar net gauti aktoriaus autografą visi norintys galės populiariosios kultūros renginio „Comic Con Baltics 2022: Together with GameOn“ metu. Renginys vyks nuo gegužės 20 iki 22 dienos, o E. Arce lankytojų lauks 21-22 dienomis – renginio šeštadienį ir sekmadienį, „LITEXPO“.

Apsilankiusių kultiniu tapusiame renginyje lauks ir daugiau naujienų. Šiemet populiariosios kultūros renginys vyks kartu su didžiausiu kompiuterinių žaidimų konventu Baltijos šalyse – „GameOn“. Per tris „Comic Con Baltics 2022: Together with GameOn“ dienas lankytojų lauks ne tik susitikimai su komiksų, filmų bei serialų įžymybėmis, bet ir kompiuterinių žaidimų erdvės, cosplay konkursas, naujausių filmų pristatymai, dekoracijos iš garsiausių pasaulio filmų bei serialų, žinomų kino bei televizijos svečių pranešimai ir daugybė kitų, su populiariąja bei žaidimų kultūra susijusių pramogų.

Pasinaudoję Kultūros pasu, vyresniųjų klasių mokiniai į renginį gali atvykti nemokamai.