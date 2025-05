Garsūs veidai sostinėje rinkosi į vakarėlį: tarp jų – retai matoma Eglė Valančiūnienė

Ištarti padėkos žodžius už rūpestį medikui – tarsi įprasta, o štai iš gydytojų lūpų išgirsti nuoširdų „ačiū“ už pasitikėjimą, tenka rečiau. Tačiau tik ne sostinėje gerbiamos gydytojos Rūtos Maciulevičienės pacientams. Atsidėkodama už ilgaamžę draugystę, klinikos „Tavo klinika“ įkūrėja viešbutyje „Relais & Châteaux Stikliai Hotel“ surengė padėkos vakarą visiems, ją lydėjusiems visus šiuos tris dešimtmečius: šeimai, kolegoms ir draugais tapusiems pacientams, tarp kurių – ir nemažai šalyje puikiai atpažįstamų veidų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Susirinko garsenybės

„Stiklių“ kiemelyje svečius pasitikino klasikinės muzikos kvartetas, renginio vedėja Indrė Kavaliauskaitė, raudonų rožių dekoras ir gardūs restorano užkandžiai. Šventėje šiltų apkabinimų negailėjo verslininkė Asta Meschino, prodiuseriai Neringa Zeleniūtė ir Martynas Tyla, grožio ir jaunystės namų „Molecule” savininkė Agneta Kleizienė, suknelių prekių ženklo „90FIVE“ įkūrėja Eglė Valančiūnienė, stilistė Irina Sinė, Laura Čepukaitė, Veronika Montvydienė, Inga Bytautė, Katerina Stankūnė ir t.t.

Verslininkė Asta Meschino jau dvidešimt metų gydytoją R.Maciulevičienę vadina šeimos angelu sargu. „Mūsų pažintis prasidėjo ypatingai. Stipriai apsinuodijusi išsikviečiau gydytoją į namus, ir atvyko – Ji. „Padėkite atsistoti ant kojų – ryte turiu būti liudininkė vestuvėse!“ – ištariau. Regis, neįmanoma, bet Rūta per kelias valandas mane prikėlė iš patalo, padedama lašinių. Nuo tos dienos ši gydytoja tapo ne tik mūsų šeimą prižiūrinti medikė, bet ir draugė.

Visi, kas bent kartą susidūrė su Rūta, žino, kad jos širdis talpina labai daug, o apdovanota ji ne tik profesionalumu, bet ir jautrumu, išmintimi, įžvalgomis – tokių žmonių pasitaiko retai. Rūta ne tik gydo, bet ir įkvepia, buria, stiprina, net ir sudėtingiausiose situacijose išlikdama rami ir tiksli. Vos įžengus į kliniką apima jausmas, kad čia gyjama širdimi. Erdvės primena estetišką ir šviesią meno galeriją, kurioje viskas kalba apie Rūtą: šviesą, stiprybę, gražią ir atsidavusią kitiems asmenybę. Džiaugiuosi, kad mūsų keliai susikirto. Su meile, pagarba ir giliu dėkingumu...“ – gražių žodžių šeimos gydytojai negailėjo A.Meschino.

Gimtadienio šventę organizavusi „Balti lapai“ įkūrėja Sandra Žemaitytė šią gydytoją vadina tiesiog gelbėtoja: „Rūta visada pasirengusi padėti ne tik man, bet ir mano aštuonių mėnesių sūnui Petrui. Žodžiais sunku nupasakoti šilumą, kurią ji suteikia mums abiem, sunkesnėmis gyvenimo akimirkomis. Daug dirbu, mažai miegu, viena auginu vaiką, todėl Rūta palaiko mano sveikatą ir visada pataria, kaip atstatyti nusilpusį organizmą.“

Gydytoją R.Maciulevičienę medicina lydėjo nuo pat vaikystės: jos mama buvo gerbiama šalies medikė, todėl atsakomybės jausmą ir empatiją perėmė būtent iš pastarosios. Nuo 1989 metų savo profesinį kelią pradėjusi VU Santaros klinikose, vėliau ėmė dirbti ir mamos nedideliame kabinete. Mirus mamai klinika persikėlė į erdvesnes patalpas Užupyje: kolektyvą papildė įvairių sričių medikai, pagausėjo gydymo bei sveikatinimo paslaugų. Simboliška, bet ir R.Maciulevičienės sūnus Albertas tęsia giminės tradiciją, šįmet baigęs medicinos studijas. Šventės metu gydytoja sūnui įteikė knygą, ištardama žodžius, kuriais pati vadovaujasi visą gyvenimą: „Nedaryk nieko, į ką neketini įdėti visos širdies.“

Gydytojos R.Maciulevičienės pasiaukojantis darbas ir suburta kompetentingų gydytojų komanda klinikai suteikė nepriekaištingą reputaciją. Rūtos pacientų sąraše – ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinio lygio žvaigždės. Viena jų – Holivudo aktorė Helen Mirren, tąsyk filmavimo darbams atvykusi į Vilnių. Anglijoje gyvenanti Oskaro laimėtoja, po susitikimo su lietuvių gydytoja, ištarė: „I wish you were in London... (Norėčiau, kad būtumėte Londone)“.