Garsus aktorius stojo prieš teismą: iškilo skandalingi įtarimai dėl elgesio su žinoma moterimi

Į teismo salę taip pat atvyko ir nukentėjusioji – buvusi „Big Brother“ dalyvė Narinder Kaur, kuri posėdį stebi viešojoje galerijoje, rašoma mirror.co.uk.
Atvyko lydima vyro
Narinder Kaur į teismą atvyko kartu su savo vyru Jatinderiu Punia, abu buvo susikaupę ir vengė žiniasklaidos dėmesio. Ji atsisakė teisės į anonimiškumą ir viešai kalbėjo apie tai, kaip byla paveikė jos kasdienį gyvenimą.
Tuo tarpu Laurence’as Foxas pasirodė lydimas savo gyvenimo draugės Elizabeth Barker.
Kuo kaltinamas Foxas? Laurence’ui Foxui pateikti kaltinimai pagal 66A ir 66B Seksualinių nusikaltimų įstatymo 2003 m. straipsnius, kurie buvo atnaujinti 2023 m. priėmus Internetinio saugumo įstatymą.
Jam inkriminuojama, kad jis: paskelbė seksualinio pobūdžio nuotrauką ar vaizdo įrašą be žmogaus sutikimo, siekdamas sukelti nerimą, pažeminimą ar įžeidimą (66A straipsnis); išsiuntė intymios srities nuotrauką, taip pat turėdamas tikslą sukelti baimę, nerimą ar pažeminimą (66B straipsnis).
Foxas kaltinimus neigia
Šios dienos posėdyje nagrinėjamas jo prašymas dėl netinkamo proceso – bandymas visiškai panaikinti kaltinimą pagal 66A straipsnį.
Policija Laureanc'ą apkaltino po 11 mėnesių trukusio tyrimo, susijusio su jo įrašais socialiniame tinkle X (buvusi „Twitter“). Teigiama, kad 2024 m. balandį jis pasidalijo seksualinio pobūdžio nuotrauka, kurioje matyti Narinder Kaur intymioje situacijoje.
Prokuroras Davidas Burnsas teisme sakė: „Šis kaltinimas susijęs su 2024 m. balandžio 30 d. paskelbtu įrašu. Jame pareiškėja matoma intymioje būsenoje, vaizduojama jos genitalijų dalis.“
„Tarsi būčiau nuolat puolama“
Narinder Kaur viešai prabilo apie emocinį šios bylos poveikį:
„Tai tarsi būčiau puolama kasdien, kiekvieną kartą, kai tik įsijungiu internetą. Kiekvieną dieną atsibundu ir einu miegoti jausdama siaubą. Tai viskas dėl to, kad Laurence’as Foxas ir jo „Linksmi vyrai“ nusprendė mane pastatyti į vietą. Aš noriu, kad tai liautųsi, kad visa tai tiesiog išnyktų.“
„Atsiprašau, bet tai ne mano kaltė“
Po to, kai paviešino įrašus, Foxas sakė „norįs atsiprašyti“, tačiau kartu tikino, kad tai ne jo atsakomybė, jog Narinder buvo nufotografuota kompromituojančioje situacijoje „prieš daugiau nei 15 metų“.
Vėliau jis griežtai pasisakė prieš teisėsaugą: „Tai dar vienas pavyzdys, kaip veikia dviejų greičių britų teisingumo sistema. Kiek dar pinigų ir pastangų policija ketina eikvoti, užuot sprendusi tikruosius nusikaltimus?“
