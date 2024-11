Garsioji mokytoja Veronika prabilo apie skaudžią netektį: „Jis man buvo labai artimas“

Nors graikiška vardo Veronika reikšmė yra „nešanti sėkmę“, lotyniškoji vardo reikšmė yra susijusi su legenda apie Kristaus kančią.

Kuomet Kristus buvo vedamas į Golgotą, jo pasekėja Veronika jam šluostė ašaras su skarele.

Kalbėdamas su laidos viešnia, vedėjas Naglis Šulija neslėpė, kad analizuodamas jos horoskopo lentelę pasigedo įprastinių ženklų, kurie rodo, kad žmogus gali būti mokytojas.

„Čia mano pašaukimas. Nuo pat vaikystės žinojau, kad būsiu mokytoja. Turėjau puikų pradinių klasių mokytojos pavyzdį, norėjau būti tokia, kaip ir ji, o galbūt net ir geresnė. Pasiekiau savo tikslą“, – kalbėjo laidos viešnia.

N. Šulija pastebėjo, kad mokytojos Veronikos gimimo metu labai stipriai veikė Marso planeta – anot jo, būtent tai į moters gyvenimą įnešė daboholiškumo ir noro įgyvendinti savo idėjas.

„Buvo idėjų ir turėti savo mokyklą. Bet norint tai pasiekti reikia praeiti labai ilgą kelią. Manau, kad kada nors šio tikslo sieksiu, tik kol kas ne dabar“, – pasakojo žinoma moteris.

Taip pat laidos metu paaiškėjo, kad Veronikos namuose viskas vyksta pagal jos tvarką: „Namuose turi būti taip, kaip jau aš pasakiau. Kiekvienas daiktas turi turėti savo vietą.“

Vyro svarba ir tėčio netektis

Anot laidos viešnios, griežtumą ir polinkį į tvarką ji paveldėjo iš tėčio.

Pati mokytoja Veronika dar žinoma ir dėl savo verslo – internetinės parduotuvės, kurioje ji pardavinėja mokyklines prekes. Kokią įtaką jos sėkmei daro vyras Simas?

„Man labai svarbi vyro parama, palaikymas. Tai mūsų bendras verslas, mes vienas kitam padedame – aš negalėčiau be jo, jis – be manęs. Man visada reikia to palaikymo, griežto vyro ir žinojimo, kad esu už jo nugaros. Kad ir kokia bebūčiau stipri, man kartais norisi švelnumo iš vyro. Ir tai aš gaunu, dėl to esu labai laiminga“, – šypteli ji.

Laidos vedėjui pastebėjus, kad moters gyvenime pagal horoskopą turėtų vykti pokyčiai kas 7-erius metus ir paklausus, ar kažkas didesnio nutiko tarp jos 29-ojo ir 30-ojo gimtadienio, ši prisiminė kiek anksčiau nutikusį įvykį.

„Kai man buvo 27-eri, mirė mano tėtis. Tai buvo gan didelis lūžis mano gyvenime, nes man jis buvo labai artimas“, – paatviravo Veronika.