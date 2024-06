Garsioji Amerikos hiphopo žvaigždė Ski Mask The Slump God koncertuos Lietuvoje

Išskirtinis Ski Mask The Slump God įvyks jau liepos 17-ąją dieną Lukiškių kalėjimo kieme Vilniuje. Šalies sostinėje koncertuosiantis Ski Mask The Slump God atliks didžiausius hitus ir naujausius kūrinius, rašoma pranešime spaudai.

Vieša bilietų prekyba į grupės Ski Mask The Slump God koncertą Vilniuje praisdės birželio 7 d. nuo 10 val. visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete: www.bilietai.lt.

Dviem dienom anksčiau, trečiadienį (birželio 5 d.), nuo 10 val. pirmieji bilietus galės įsigyti „Live Nation Lietuva“ koncertų klubo nariai.

Ski Mask The Slump God - „Faucet Failure“:

Stokeley Clevon Goulbourne, profesionaliai žinomas kaip Ski Mask the Slump God, yra amerikiečių reperis. Atlikėjas išpopuliarėjo dėl bendradarbiavimo su kitu žinomu amerikiečiu reperiu XXXTentacion, su kuriuo 2014 m. subūrė žinomą hiphopo kolektyvą „Members Only“.

Ski Mask The Slump God - „BabyWipe“:

Pasirašęs sutartį su leidybinės kompanijos „Republic Records“ padaliniu „Victor Victor Worldwide“, 2017 m. atlikėjas išleido antrąjį mixtape albumą „You Will Regret“.

Perkamiausių albumų Jungtinėse Amerikos Valstijose sąraše debiutavusį įrašą labiausiai išpopuliarino platininiais tiražais parduoti Ski Mask The Slump God singlai „BabyWipe“, „Take A Step Back“ (su XXXTentacion) ir „Catch Me Outside“.

Ski Mask The Slump God - „Shibuya“:

Trečiasis Ski Mask The Slump God mixtape albumas „Beware The Book Of Eli“ pasirodė 2018 m. ir pasiekė 50-ąją vietą perkamiausių JAV albumų sąraše „Billboard 200“.

Tais pačiais metais buvo išleistas ir debiutinis reperio studijinis albumas „Stokeley“, kuris pakilo į perkamiausių Amerikoje įrašų Top 10. Didžiąją sėkmę Ski Mask The Slump God pasiekė išleidęs hitais tapę singlai „Faucet Failure“, „Nuketown“ (su Juice Wrld) ir „Foot Fungus“.

Ski Mask The Slump God - „Nuketown“ (ft. Juice Wrld):

Jau liepos 17-ąją dieną Lukiškių kalėjimo kieme Vilniuje vyksiantį išskirtinį Amerikos hiphopo žvaigždės Ski Mask The Slump God koncertą pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.