Garsiam komikui vėžį išdavė 4 simptomai: įspėja visus

Po gydymo Kardifo Velindro vėžio centre 56 metų vyras praėjusiais metais įveikė vėžį ir dabar kas šešis mėnesius reguliariai tikrinasi LOR aparatu. Išskirtinėje atnaujintoje informacijoje apie savo sveikatą po vėžio R. Gilbertas atskleidė, kad nors jaučiasi daug geriau, jis vis dar susiduria su kaklo, gerklės ir burnos problemomis, taip pat pakitusiais skonio pojūčiais.

„Sumažinau alkoholio kiekį, mečiau rūkyti“, – sakė jis apie gyvenimo būdo pokyčius, kurių ėmėsi po diagnozės nustatymo, rašo dailystar.co.uk.

Jis taip pat sako naujai atradęs gyvenimo džiaugsmą.

„Manau, kad dabar esu šiek tiek sąmoningesnis, nei buvau, tačiau vėžys taip pat palieka tave tokioje keistoje vietoje, kai norisi griebti gyvenimą už rankos“, – sakė komikas.

R. Gilbertas jaučiasi laimingas galėdamas vėl jausti skonį, nors prisipažįsta, kad kai kurie dalykai vis dar yra „keisto skonio“. Jis taip pat susidūrė su valgymo sunkumais, nes aštuonis mėnesius dėl rijimo problemų buvo maitinamas aparato pagalba.

„Sergant galvos ir kaklo vėžiu, viskas būna bjauraus skonio, net vanduo, net puodelis arbatos, – pasakojo jis. – Dabar taip nėra, bet vis dar turiu problemų, todėl arbata vis dar yra šiek tiek keisto skonio – daugybė dalykų vis dar yra keisto skonio. Mano skonio pojūtis 80 proc. grįžo į normalią būseną, rijimas gana geras, bet tuo metu, kai negali nuryti, viskas įgauna bjaurų skonį“.

Pasak komiko, sergant galvos ir kaklo vėžiu pacientai gana dažnai aparato pagalba maitinami tiesiai į skrandį, kadangi nuryti maistą yra per daug skausminga.

Nepaisant vis dar jaučiamų kai kurių problemų, komiką stebina tai, kad jis puikiai jaučiasi grįžęs į sceną savo turo „Rhod Gilbert and The Giant Grapefruit“ metu.

🔔 | Rhod Gilbert's wife confirms they've moved closer to hospital after his cancer diagnosis



More below: pic.twitter.com/IkEXd1KvWz

REKLAMA

REKLAMA