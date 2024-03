Festivalis „Anna sutiko Neringą“ nakčiai keliasi į Vilnių: kviečia į elektroninės muzikos vakarėlį su užsienio didžėjais

Kovo 22 d. „Dūmų fabrike“ vyksiančiame renginyje pasirodys garsūs užsienio ir Lietuvos didžėjai.

Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių (15 nuotr.) Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių +11 Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. Festivalis „Anna sutiko Neringą“ vienai nakčiai iš Nidos keliasi į Vilnių

Šis renginys – bendras Vilniuje įsikūrusio klubo „Anna Mesha. Butas“ ir Kaune veikiančio „Anna Mesha. Viešbutis“ darbo vaisius.

Išskirtiniais vakarėliais garsėjantis naktinis klubas vienai nakčiai suburs elektroninės muzikos mylėtojus.

Svarbiausi renginio aspektai – nauja renginio erdvė, kurioje „Anna Mesha“ komanda organizuoja renginį pirmą kartą.

Taip pat vaizdo ir garso techninis įgyvendinimas ir, be jokios abejonės, didžėjai iš užsienio.

Vakaro svečiai turės galimybę išgirsti dainininkę, dainų kūrėją, prodiuserę ir didžėję AWEN.

REKLAMA

REKLAMA

Jos atliekamas vienas garsiausių praėjusių metų elektroninės muzikos hitų „Your Voice“ skamba daugelyje pasaulio klubų, vakarėlių bei radijo stotyse.

REKLAMA

Tai bus išskirtinė proga paklausyti šio kūrinio atliekamo gyvai.

Dar viena kviestinė vakaro žvaigždė – „afro house“ muzikos stiliaus prodiuseris, didžėjus iš Šveicarijos Laolu, praėjusią vasarą surengęs nepamirštamą pasirodymą festivalyje „Anna sutiko Neringą“.

„There Is Still Pain Left“, „Too Much Information“, „Force“, „Confusion“ – tai tik keli Laolu kūriniai, „Spotify“ sulaukę milijonų perklausų.

Programoje – ir elektroninės muzikos žvaigždės iš Kopenhagos „Tripolism“. Jų kūrinys „Dope Dance“ tapo neabejotinu 2023 m. šokių muzikos hitu.

REKLAMA

REKLAMA

„Didelį dėmesį skiriame kokybiškam renginio techniniam įgyvendinimui, vaizdui bei garsui, dekoracijų instaliacijoms. Iš mūsų svečių sulaukėme nemažai prašymų surengti išskirtinių renginių daugiau nei kartą per metus, todėl pabandėme pajūrio festivalį perkelti į Vilnių. Džiaugiamės, kad pavyko į Lietuvą pasikviesti šiuo metu populiarius atlikėjus. Jų sukurta muzika skamba ne tik „Anna Mesha“ klubuose, bet ir didžiausiuose pasaulio vakarėliuose“, – pasakoja vienas festivalio sumanytojų Justinas Žvigas-Justy.

Vakaro metu prie pulto stos ir Lietuvoje puikiai žinomi didžėjai: Monocell, duetas „Sundu“, „Amnesianne“ bei Justy.

Renginio dekoracijomis rūpinsis garsiausias šalies dekoratorius, floristas Mantas Petruškevičius.

„Dūmų fabriko“ erdvė bus transformuota, taip sukuriant unikalią bei jaukią atmosferą.

Klubo „Anna Mesha“ organizuojamas elektroninės muzikos renginys jau kovo 22 d. Vilniuje, „Dūmų fabrike“.