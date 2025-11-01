Farmacininkas Mantas Jakimavičius su žmona atvėrė namų duris: prabilo apie meilę, verslą ir 4 vaikus

M. Jakimavičius – vaistininkas, medicininių bei farmacinių projektų vadovas, farmacinių asociacijų narys. Taip pat jis rašo mokslinius bei informacinius straipsnius sveikatos temomis, yra knygos apie žarnyno sveikatą ir svorio metimą autorius, buvęs KMU ir VU lektorius.
Be to, Mantas sukūrė produktą „Colonwell“, kuris ne vienam žmogui padėjo pasiekti norimų svorio rezultatų. Tačiau šįkart laidoje – žvilgsnis ne tik į jo karjeros pasiekimus, bet ir į vieną svarbiausių dalykų gyvenime – šeimą.
Atvėrė naujų namų duris
Kartu su žmona Lina ir keturiais vaikais, jie ką tik persikėlė į erdvų bei modernų namą, kuriame toliau puoselės savo šeimos židinį. Būtent čia, dar dažais kvepiančiuose namuose, jie kartu su laidos vedėja bei kūrėja Kristina Rimiene leisis į pokalbį, palietusį daug svarbių temų. O žiūrovai turės galimybę pasivaikščioti ir po naujuosius Jakimavičių namus.
Visa šeima eina sveiko gyvenimo keliu. Tai svarbu ne tik Mantui ir Linai, bet ir jų vaikams, kurie prie to pratinti jau nuo mažens. Visa šeima ne tik kartu sportuoja, bet ir lenda į ledinį vandenį.
„Niekada nė vieno neverčiu to daryti. Svarbu – pavyzdys. Viskas programuojasi per pasąmonę“, – tikins Mantas.
Lygiai tas pats su mityba. Vaikai stebi sveikai besimaitinančius savo tėvus ir patys elgiasi taip pat: „Vienareikšmiškai viskas yra per pavyzdį – nuo mitybos iki poelgių, pagarbos, visų visų dalykų.“
Pirmieji vaikai Jakimavičiams gimė kas dvejus metus, todėl tai buvo ir didelė laimė, ir toks pats iššūkis. „Nemeluosiu – per šešerius metus tapti trijų vaikų mama... yra, ką veikti“, – šypsosis Lina.
Tiek Mantas, tiek Lina derino vaikų auginimą su verslu. Betarpiškai vienas kitam padėdami ir palaikydami, jie įveikė visus sunkumus.
„Grįžome po atostogų ir Lina pasakė: „Žinai, man patinka mūsų buitis.“ Tai viskas tuo ir pasakyta. Mums patinka mūsų buitis ir kasdienybė. Kitas dalykas, kaip viską suspėti – nepaskęsti smulkmenose. 99 procentai mūsų maudomės smulkmenose“, – kalbės M. Jakimavičius.
Pora laidoje atskleis ir savo susipažinimo istoriją. „Draugavome su Mantu mėnesį, o tada su juo nuvažiavau pas savo tėvus. Žinote, kuo viskas pasibaigė? Jis paklausė mano tėvų, ar jie sudalyvautų mūsų vestuvėse. Jie šį žmogų matė pirmą kartą, todėl buvo šoke“, – juoksis Lina.
Viskas vyko taip greitai, kad dar po vmėnesio Mantas jau pasipiršo, o po pusmečio pora iškėlė vestuves.
„Dabar, po 16 metų, aš galiu sakyti, kad mes tą meilę užauginome. Per gyvenimiškus patyrimus, per iššūkius, per įvairias situacijas, sunkumus, per vaikų auginimą. Meilę užauginome į stiprų ryšį, kuriuo aš labai džiaugiuosi“, – pasakos Lina, o šio sekmadienio laidoje jie duos svarbų patarimą ir visoms kitoms poroms.
Nors galėtų pasirodyti, kad Jakimavičiai gyvena svajonių gyvenimą, myli vienas kitą ir turi svajonių namus bei verslą, iš tiesų, kaip ir kiekvienam iš mūsų, jiems taip pat pasitaiko įvairių išgyvenimų.
Todėl savo socialiniuose tinkluose moteris kalba ne tik apie rožėmis klotą gyvenimą ir sėkmę. Ji prabyla ir apie sunkumus, su kuriais susiduria ne tik pati, bet ir jų vaikai. Pavyzdžiui, vienam sūnui sunkiau sekėsi mokykloje.
„Mažai kas apskritai išdrįsta apie tai kalbėti. Buvau viena pirmųjų, kuri tai paviešino. Labai daug mamų edukavau šiuo klausimu. Mes vieną iš vaikų savo noru palikome kartoti pirmos klasės kurso. Tai buvo pats geriausias sprendimas – mes nebijome tuo dalintis ir savo pavyzdžiu įkvėpti kitas mamas“, – neslėps L. Jakimavičienė.
Kitokių principų Jakimavičiais laikosi ir versle. „Mes pasirinkome sudėtingesnį kelią – ne kiekvienas drįsta jį rinktis. Organizuojame labai daug gražių renginių, švietėjiškų, įtraukiančių moterų bendruomenes“, – sakys Lina ir pridurs, jog reklamai rinkosi ne žinomus veidus, o paprastas moteris, perlipančias per savo ribas.
Šiuo metu pora dirba ne tik su Lietuvos rinka. Jų kuriami produktai dengia ir visą centrinę Aziją. „Niekada negalvojau, kad ten atsidursiu“, – tikins Mantas.
„Floristiniame deserte“ – saulėta karūna
Šis ruduo mus džiugina ypatingomis spalvomis. Tačiau, tenka pripažinti, jog saulės trūksta. Todėl floristikos dizainerė K. Rimienė savo kompozicija žmones nukels į egzotines šalis, kuriose auga apelsinai.
Ji kurs saulėtą karūną. Ant savo pačios paruošto vielinio karkaso floristikos dizainerė komponuos įvairius žiedus. Tarp jų – nuostabios oranžinės bekvapės lelijos, bugieniai ir orchidėjos bei keletas dekoratyvinių detalių: plunksnos, skeletono lapai.
Karūnoje nuguls ir ypatingos naujos veislės lelijos Tintoretto. Be to, šis Kristinos sukurtas darbas dalyvaus floristikos konkurse, vyksiančiame Olandijoje. Ten dalyvaus iš viso 40 floristų.
Laidoje išvysite, kaip karūna pasipuoš modelis, Kristinos dukra, Marija Rimaitė.
"Pasaulis pagal moteris" – sekmadieniais, 10 val. per TV3.
