Eurovizinis netikėtumas: „Black Biceps“ ir Amoralu pristato skandalingą dainą

Du šių metų „Eurovizijos“ scenos favoritai, kuriuos būtų sunku įsivaizduoti tame pačiame kūrinyje – nurautieji „Black Biceps“ ir estetiškoji, aukštų natų karalienė Amoralu (Lukrecija Vasiliauskaitė) – susivienijo ir sukūrė dainą apie... implantus. Tai noro būti „geresniu savimi“ ir plastikinio tobulumo ironija.

„Jeigu kažkas man būtų prieš metus pasakęs, kad su Lukrecija dainuosiu apie silikoninius papus – būčiau paklausęs, ką jis vartoja. Bet štai – 2025-ieji, ir gyvenimas kupinas staigmenų,“ – juokiasi vienas iš „Black Biceps“ narių.

Daina, kuri žaidžia ant ribos – tarp humoro ir realybės

„Implantai“ skamba kaip vakarėlis kūno kulto klinikoje: iškreiptos grožio normos, veidrodžiai su „beauty filters“, šokių ritmas su roko prieskoniu ir stiprūs vokalai. Tai daina, kuri priverčia šypsotis, o tada... kažkiek susigėsti, nes galbūt atpažįsti ir save.

„Man patinka drąsūs sprendimai. Kaip Amoralu dažnai einu gilyn, o čia buvo šansas šiek tiek nukrypti nuo rimtumo“ – sako Amoralu.

„Eurovizijos“ herojai metė taisykles per langą

Abu atlikėjai šiemet pasirodė nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje, abu išsiskyrė savo stilistika, abu pateko į finalą. Nors tuo metu atrodė, kad jų keliai visiškai skirtingi, šiandien jie išleidžia bendrą kūrinį, kuris ne tik stebina, bet ir kvestionuoja: ar Lietuvos muzika pasiruošusi būti drąsi?

O toliau? Naujos dainos, bendras kūrinys su Vidu Bareikiu ir koncertas, kuriame visko bus per daug.

„Implantai“ – tik pirmas žingsnis į didelį vasaros bumą, kurį ruošia „Black Biceps“. Jau artimiausiomis savaitėmis grupė žada daug naujų dainų, tarp kurių – ir bendras kūrinys su Vidu Bareikiu. Tai bus ne šiaip bendradarbiavimas – tai dviejų scenos uraganų susidūrimas.

Visa ši kūrybinė lavina veda į vieną kulminaciją: liepos 22 dieną Vilniuje, kai „Black Biceps“ lips į Vasaros Terasos sceną su pažadu: tai nebus koncertas. Tai bus šou, kurio neįmanoma pakartoti.

Tai bus vakaras, kai visko bus per daug – per daug energijos, per daug svečių, per daug staigmenų, per daug gerai.

Tai vienas vakaras. Vienas miestas. Viena scena. Ir galimybė nugyventi geriausią antradienį metuose.