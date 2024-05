„Eurovizijos“ ragana vadinama airių atlikėja: „Aš iš tiesų praktikuoju magiją“

Vienas labiausiai aptarinėjamų pirmojo pusfinalio pasirodymų – Airijos dainininkės Bambie Thug. Ant scenos moteris demonstravo gotišką provokuojantį įvaizdį, ji net praminta šių metų „Eurovizijos“ ragana.

Bambie Thug davė išskirtinį interviu „ELLE Lithuania“ laidai „ELLE On The Go with Ginta“, kuriame papasakojo apie savo įvaizdį ir... neįprastą pomėgį.

„Mane lydi nuostabi nedidelė komanda – Sergio, režisierius ir choreografė Emma Williams. Aš taip pat prisidėjau prie šou įgyvendinimo. Turiu muzikinio teatro išsilavinimą, todėl tikriausiai šis pasirodymas atrodo būtent taip.

Norėjome sukurti pabėgimo pasaulį. Ką nors, kas anksčiau nebuvo matyta „Eurovizijoje“. Kad viskas atrodytų tarsi vaizdo klipe“, – laidos vedėjai modeliui ir dainininkei Gintai Biku pasakojo atlikėja.

Atskleidė, kodėl pasirinko raganišką įvaizdį

Paklausta, kodėl pasirinko raganišką įvaizdį, Bambie Thug atsakė, kad pati yra praktikuojanti ragana. „Praktikuoju sigilų magiją, susijusią su simboliais. Ši magijos rūsis gana panaši į manifestacijas.

Tiesa, kurį laiką magija neužsiėmiau, nes tiesiog neturėjau tam tinkamos vietos. Anksčiau turėjau didžiulį altorių, ant kurio stovėjo daugybė eliksyrų. To labai pasiilgstu“, – sakė airių atstovė.

Bambie Thug laidoje taip pat atskleidė, jog puikiai sutaria su Silvester Belt ir, kad jai labai patinka jo „Eurovizinė“ daina.