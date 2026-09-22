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TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

„Eurovizijos“ gerbėjams – liūdna žinia

2026-09-22 18:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 18:17
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„Eurovizijos“ gerbėjus pasiekė liūdna žinia. Paaiškėjo, kad Airija nedalyvaus 2027 metų „Eurovizijos“ dainų konkurse. Šalies visuomeninis transliuotojas RTÉ patvirtino, kad sprendimas nesikeičia – Airija ne tik nesiųs savo atstovo į konkursą, bet ir jo netransliuos.

„Eurovizija“ Vienoje (nuotr. Elta)

„Eurovizijos“ gerbėjus pasiekė liūdna žinia. Paaiškėjo, kad Airija nedalyvaus 2027 metų „Eurovizijos“ dainų konkurse. Šalies visuomeninis transliuotojas RTÉ patvirtino, kad sprendimas nesikeičia – Airija ne tik nesiųs savo atstovo į konkursą, bet ir jo netransliuos.

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RTÉ sprendimą tiesiogiai sieja su tebesitęsiančia situacija Gazos Ruože.

Transliuotojo teigimu, atsižvelgiant į nuolatines žmonių žūtis ir humanitarinę krizę šiame regione, Airijos dalyvavimas konkurse negali būti pateisinamas.

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Išreiškė griežtą poziciją

„RTÉ mano, kad Airijos dalyvavimas negali būti pateisinamas, atsižvelgiant į siaubingą ir tebesitęsiantį žmonių žūčių skaičių Gazos Ruože bei ten vykstančią humanitarinę krizę, dėl kurios kyla pavojus daugelio civilių gyvybėms“, – teigiama transliuotojo pranešime.

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RTÉ taip pat išreiškė susirūpinimą dėl to, kad tarptautiniams žurnalistams ir toliau nesuteikiama galimybė savarankiškai patekti į Gazos Ruožą.

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Tokiu sprendimu Airija prisijungia prie šalių, kurios nedalyvaus 71-ajame „Eurovizijos“ dainų konkurse. Jis 2027 metais vyks Bulgarijoje, Burgaso mieste.

Kaip skelbia „Eurovisionfun“, Airija buvo vienintelė iš penkių šalių – Airijos, Islandijos, Ispanijos, Nyderlandų ir Slovėnijos, nedalyvavusių šių metų konkurse, – jau apsisprendusi pasitraukti ir iš 2027 metų renginio.

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Kitos keturios valstybės paprašė Europos transliuotojų sąjungos (EBU) pratęsti terminą galutiniam sprendimui dėl dalyvavimo priimti.

Airijos sprendimas išsiskiria tuo, kad šalis ne tik atsisako dalyvauti konkurse, bet ir neketina jo transliuoti.

Airija yra viena sėkmingiausių „Eurovizijos“ dalyvių – konkursą ji yra laimėjusi septynis kartus. Tiek pat pergalių turi ir Švedija.

Airijos sprendimas paskelbtas Europoje tebesitęsiant diskusijoms dėl Izraelio dalyvavimo 2027 metų „Eurovizijoje“. Šalių visuomeniniai transliuotojai šiuo klausimu laikosi skirtingų pozicijų.

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