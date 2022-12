Europos kino apdovanojimuose – dėmesys Lietuvai: į sceną lipusi Ingeborga Dapkūnaitė prikaustė žvilgsnius

Moteris šmaikščiai pristatė „Geriausios komedijos“ nominaciją.

„Ar žinojote, kad islandų kalboje yra apie 90 žodžių, reiškiančių lietų? Taip, suteikime jiems progą pasijuokti iš „European Comedy 2022“, – sakė I. Dapkūnaitė.

Tiesa, daugybės dėmesio sulaukė ir moters elegantiška apranga. Renginio metu ji pasipuošė dviejų dalių, žėrinčia bei ilga suknele, kuri atidengė moters rankas ir kaklą. Viršutinė dalis dekoruota blizgiais žvyneliais ir karoliukais, kairėje pusėje – Ukrainos vėliava.

"Did you know they have about 90 words for rain in Icelandic? So yes, let’s give them something to laugh about with European Comedy 2022." 🇮🇸 Ingeborga Dapkūnaitė#europeanfilmawards #monthofeuropeanfilm pic.twitter.com/yhyWdIVnzs