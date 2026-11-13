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Estela Stumbraitė savo hobį pavertė verslu – įkūrė įmonę: atskleidė, kokią ir kaip sekasi

2026-11-13 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Simona Šiušytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 19:20
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Ingos ir Aivaro Stumbrų dukra Estela Stumbraitė pernai pradėjo verslo vadybos ir rinkodaros studijas, o jau šiemet žengė pirmuosius tikrus žingsnius versle – mergina įkūrė savo įmonę. Ir ne bet kokią, o glaudžiai susijusią su tuo, kas ją domina nuo pat vaikystės. Estela neslepia, kad žengus tokį žingsnį atsirado daug naujų atsakomybių, tačiau akivaizdu, kad merginai šis pasaulis itin artimas. „Kiekvieną dieną išmokstu kažką naujo“, – džiaugėsi ji.

Estela Stumbraitė (nuotr. Dariaus Kučio, stop kadras)
GALERIJA (11)

Ingos ir Aivaro Stumbrų dukra Estela Stumbraitė pernai pradėjo verslo vadybos ir rinkodaros studijas, o jau šiemet žengė pirmuosius tikrus žingsnius versle – mergina įkūrė savo įmonę. Ir ne bet kokią, o glaudžiai susijusią su tuo, kas ją domina nuo pat vaikystės. Estela neslepia, kad žengus tokį žingsnį atsirado daug naujų atsakomybių, tačiau akivaizdu, kad merginai šis pasaulis itin artimas. „Kiekvieną dieną išmokstu kažką naujo“, – džiaugėsi ji.

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Naujienų portalui tv3.lt E. Stumbraitė sutiko papasakoti apie naują vingį savo gyvenime. Mergina atskleidė, kokią įmonę įkūrė, kaip jai sekasi tuo užsiimti ir su kokiais iššūkiais tenka susidurti.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Estela Stumbraitė

Nusprendė įkurti įmonę

Estela jau daugybę metų stebina artimuosius ir aplinkinius savo kulinariniais gebėjimais. Kadaise, dar būdama paaugle, ji šio meno mokėsi pas vieną garsiausių britų šefų Gordoną Ramzį, sulaukė aukščiausio įvertinimo kulinarijos varžybose Anglijoje, o jos receptus socialiniuose tinkluose stebi tūkstančiai žmonių.

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Kaip pasakojo E. Stumbraitė, bėgant laikui ji ėmė sulaukti vis daugiau pasiūlymų bendradarbiauti su įvairiais prekių ženklais, o tai ir paskatino ją įkurti įmonę.

„Supratau, kad veikla, kuri iš pradžių buvo tiesiog mano hobis, gali tapti ir rimtu verslu. Taip gimė idėja įkurti savo įmonę, kuri leistų profesionaliau plėtoti šią veiklą.

Tad įkūriau „UAB ES studio“, kurios pagrindinė veikla – reklaminio turinio kūrimas prekių ženklams. Kuriu įvairius vaizdo įrašus susijusius su maisto gamyba, receptais ir produktų pristatymu socialiniuose tinkluose“, – pasakojo E. Stumbraitė.

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Estela pasidžiaugė, kad kol kas verslo pradžia jai klostosi sėkmingai. Pasak pašnekovės, jai yra didelis džiaugsmas bendradarbiauti su įvairiais Lietuvos prekių ženklais, kurti jiems turinį ir tuo pačiu įgyvendinti savo kūrybines idėjas.  

„Žinoma, įkūrus įmonę atsirado ir daug naujų atsakomybių. Dabar reikia rūpintis ne tik pačiu turinio kūrimu, bet ir bendravimu su klientais, pasiūlymų rengimu, sutarčių sudarymu, finansais bei veiklos planavimu. Tačiau man tai labai patinka, nes kiekvieną dieną išmokstu kažką naujo“, – šyptelėjo ji.

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Pasidomėjus, su kokiais iššūkiais iki šiol teko susidurti, Estela pasakojo, kad pradėjus savo verslą vienas didžiausių išbandymų yra tai, jog vienu metu tenka atlikti labai daug skirtingų vaidmenų.

„Esu ne tik turinio kūrėja, bet ir žmogus, kuris ieško klientų, derasi dėl bendradarbiavimo sąlygų, planuoja projektus, filmuoja, montuoja ir rūpinasi kitais klausimais. Vis dėlto kiekvieną iššūkį stengiuosi priimti kaip galimybę tobulėti“, – pabrėžė pašnekovė.

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Atskleidė, kaip reagavo šeima

O kaip į šį Estelos žingsnį reagavo jos tėveliai?

„Mano šeima visada palaikė mano norą kurti ir išbandyti save įvairiose srityse. Nuo mažens labai domėjausi maisto gamyba, todėl artimieji jau seniai įpratę prie mano įvairiausių kulinarinių eksperimentų ir naujų idėjų.

Manau, šeimos palaikymas yra labai svarbus, ypač kai dar būdamas jaunas nusprendi pradėti savo veiklą. Žinoma, galutinis sprendimas įkurti įmonę buvo mano pačios, tačiau labai gera žinoti, kad turiu žmonių, kurie mane palaiko ir skatina siekti savo tikslų“, – džiaugėsi E. Stumbraitė.

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Visgi turinio kūrimas klientams – toli gražu ne vienintelė Estelos veikla. Pernai ji pradėjo studijas ISM universitete, kur mokosi verslo vadybos ir rinkodaros. Mergina neslėpė kartais jaučianti, kad pritrūksta laiko, todėl stengiasi itin tiksliai susiplanuoti savo dienas.

„Tikrai būna dienų, kai atrodo, kad paroje galėtų būti šiek tiek daugiau laiko, todėl teisingas laiko planavimas yra vienas svarbiausių dalykų mano kasdienybėje. Šiuo metu studijuoju antrame kurse.

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Studijos man tikrai patinka, nes daug ką, ką mokomės universitete, galiu tiesiogiai pritaikyti savo veikloje. Ypač įdomūs rinkodaros bei verslo valdymo dalykai, nes dabar juos galiu suprasti ne tik teoriškai, bet ir iš praktinės pusės“, – pasakojo ji.

Kaip atskleidė jaunoji verslininkė, artimiausias jos tikslas – toliau auginti savo įmonę, plėsti klientų ratą, užmegzti daugiau ilgalaikių bendradarbiavimų su Lietuvos bei užsienio prekių ženklais ir netgi sukurti bei plėtoti savo produktų liniją.

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„Norėčiau, kad ateityje „ES studio“ taptų ne tik mano asmeninės kūrybos veikla, bet ir platesne turinio kūrimo studija, galinčia įgyvendinti įvairius kūrybinius bei reklaminius projektus maisto pramonės srityje.

Taip pat planuoju toliau aktyviai kurti turinį savo socialiniuose tinkluose, eksperimentuoti su naujais receptais ir auginti savo auditoriją“, – kalbėjo E. Stumbraitė.

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