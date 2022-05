Estas pavergė moterų širdis: ant scenos atliko jautrią dainą

Atlikėjui užlipus ant scenos, publika jį pasitiko skambiais plojimais ir jaudinančiomis reakcijomis. Pasirodymui netrūko geros energijos, publika kartu su atlikėju šokinėjo.

Stefanas yra dainininkas ir dainų autorius, kurio muzika per pastaruosius kelerius metus tapo pagrindine Estijos eterio dalimi. Stefano tėvai persikėlė iš Armėnijos į Viljandi (šalies pietuose esantį miestelį), kur atidarė restoraną ir užaugino itin gabų dainininką.

Didysis jo lūžis įvyko 2018 m., kai Estijos „Eurovizijos“ pirminės atrankos konkurse „Eesti Laul“ užėmė trečią vietą kartu su duetu VAJÉ su daina Laura (Walk with Me). Po to jis užėmė dar vieną 3 vietą 2019 m., o 2020 m. vėl pateko į finalą.

Nepaisant to, kad nemažą 2020 metų dalį praleido vilkėdamas milžinišką avino kostiumą („The Masked Singer“), populiarus žurnalas „Kroonika“ Stefaną paskelbė seksualiausiu šalies metų vyru.