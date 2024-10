Erikai Vitulskienei – Merūno dovanos: „Kai Erika atvažiuoja, jaučiuosi kaip prieš egzaminą“

Įveikti šiuos sunkumus šeimai visuomet padeda humoras – apie statybas nuolatos juokauja ne tik Merūnas, bet ir jo žmona Erika Vitulskienė. Tą išvysime ir šio sekmadienio TV3 laidoje „Merūnolendas“.

Apie projekto pabaigą svajoja visi. Tačiau iki to – dar gausybė darbų! Tiesa, nepaisant to, kad dažniausiai čia sukasi ir visus darbus prižiūri vienas, Merūnas optimizmo nepraranda. Negana to, sugalvoja būdų, kaip į statybas prisivilioti ir savo žmoną Eriką!

„Savo karalienei nupirkau salotines kurpaites. Tikiuosi, kad viskas bus gerai... Nes, kai Erika atvažiuoja, jaučiuosi kaip prieš egzaminą“, – juokaus statybų aikštelėje jos belaukiantis Merūnas.

Kad statybos dažnai tampa rimtu išbandymu šeimos santykiams, neslėps ir Erika. „Kai žmonės sako, kad prasidėjus statyboms prasideda ir skyrybos, aš jau suprantu, kaip ir kodėl jie taip kalba“, – juokaus ji.

Nepaisant juokų, abu Vitulskiai suvokia statybų svarbą jų šeimos gyvenimui. O ir Merūnas prie statybų pats nuolatos prisideda ne šiaip – kai jis tam skiria savo laiką ir pastangas, namai tampa ne tik fiziniu statiniu, bet ir emociniu pamatu šeimos ateičiai.

Tiek Merūnas, tiek Erika prisipažins, kad vienas iš dalykų, padedančių įveikti sunkumus, yra humoro jausmas. Būtent todėl M. Vitulskis nuolatos dalijasi komiškomis situacijomis, iškylančiomis statybų metu.

„Labiausiai dabar bijau vieno dalyko – nepažeisti jokio kabelio. Nes kol kas rezultatas 3:0 kabelių naudai...“ – su šypsena pasakos Merūnas.

Tačiau tokios nesėkmės jau tapo kasdienio gyvenimo dalimi, tad Merūno iš vėžių tai nebeišmuša. Jo požiūris į statybas yra kupinas pozityvumo ir atkaklumo – kiekviena kliūtis tampa nauja galimybe pasimokyti ir tobulėti.

Tiesa, tai visai nereiškia, kad statybose yra lengva. Garsiam vyrui teks spręsti sunkumus su terasos polių gręžimu. Paaiškės, kad tai – kur kas sudėtingesnis darbas nei jis įsivaizdavo.

„Pirmus keturis polius bandėme įgręžti rankiniu būdu. Nelabai sekėsi, todėl dabar atsivežėme rimtesnę techniką“, – apie papildomus bandymus pasiekti rezultatą pasakos Merūnas.

Anot M. Vitulskio, statant namą yra būtina tapti „žmogumi orkestru“. „Gali samdyti žmones ir leisti pinigus, tačiau yra darbų, kuriuos gali atlikti ir pats, nes jie – elementarūs. O ir sau, kaip vyrui, užsidedu pliusą, kad prisidėjau prie savo svajonės“, – pasakos jis, prisidėdamas prie polių gręžimo.

Taip pat aktyviai teks dirbti ir prie terasos stogelio statybų. Šis stogelis ne tik suteiks jaukumo, bet ir apsaugos nuo įvairių oro sąlygų, leisdamas šeimai mėgautis gamta net ir blogu oru.

Nors „Merūnolende“ nemažai darbų jau yra padaryta, aplinka vis dar reikalauja tvarkymo. „Kai palyja lietus, čia atsiranda tokie purvynai, kad nenorėčiau, jog juos pamatytumėte. Todėl sodyboje su kraštovaizdžio darbais man padės Gintarė“, – pasakos Merūnas.

Sekmadienio laidoje žiūrovai galės išvysti, kaip Merūnas kartu su specialistais dirbs prie kraštovaizdžio dizaino. O kartu išvysime ir vizualizacijas, kurios atspindės ne tik tai, kaip atrodys namas, bet ir aplinka, supanti šią ypatingą vietą.

„Vizualizacijos leidžia iš anksto pamatyti, kaip viskas susidėlios. Sunku patikėti, kad čia išvis taip dar gali būti...

Tai suteikia daug ramybės ir pasitikėjimo, kad projektas bus įgyvendintas taip, kaip įsivaizdavau. Tikiuosi, kad metų, o gal net pusės metų bėgyje, matysime jau visą rezultatą“, – džiaugsis Merūnas.

Vitulskių šeimos nuotykiai „Merūnolende“ – kiekvieną sekmadienį, 17.20 val. per TV3!