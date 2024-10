Erika Vitulskienė pirmąsyk atvirai apie įvykį, kuris viską pakeitė: nusivariau iki tiek, kad negalėjau net miegot

Du mėnesiai – štai tiek laiko Erika negalėjo naktimis sudėti nei bluosto. Nemiga, perdegimas ir didelis nerimas – moteris neslepia, kad šiuo metu vis dar renka save iš naujo ir kasdienėje rutinoje bando rasti pusiausvyrą.

„Man Dievas dovanojo ne 60-ies minučių valandą, o kokių trijų valandų, nes aš tikrai kartais per ją vieną nuveikiu visko labai daug. Kitiems atrodau visada fokuse, rimta ir susikaupusi. Kažkada, prisimenu, einu per perėją ir galvoju: kaip aš baisiai atrodau. Žandikaulis sukąstas, eisena greita, jokio lengvumo, jokio moteriškumo. Lyg koks kareivukas. Todėl svajoju po truputį išlengvėti ir sėkmingai einu link to.

Džiaugiuosi, kad jau pradėjau miegoti, nes per darbų kiekius ir įvairias mintis „nusivariau“ save iki tokios stadijos, kai ėmiau nebemiegoti. Taip pat pradėjau sakyti žmonėms, kad to ar kito nedarysiu. Aišku, dėl to tampu „tautos priešu“, nes pagaliau išmokau pasakyti ne“, – atvirai sako Erika.

REKLAMA

REKLAMA

Atskleidė, kaip sau padėjo

Po kokio įvykio ji suprato pasiekusi galutinį tašką, kai privalėjo sustoti ir išmokti padėti sau? Erika atskleidė, kokie metodai jai labiausiai pasiteisino ir kokius naudoja iki šiol. Moteris pabrėžia, kad tokiomis akimirkomis be galo svarbus ir šeimos, artimųjų palaikymas bei supratimas. Erika ypač jaučiasi dėkinga Merūnui, kuris ragino žmoną pailsėti, nesistengti sukontroliuoti viso pasaulio.

REKLAMA

„Aš jam atvirai sakau, kaip jaučiuosi. Jeigu ir pikta būnu, tai pasakau: „Merai, aš noriu pabūt viena“. Jis viską supranta ir nekyla jokių klausimų. Tada aš tiesiog užsidarau kambaryje bent penkiolikai minučių, kad galėčiau ramiai pažiūrėti į vieną tašką ir po to jau viskas būna gerai“, – pasakoja moteris.

Vitulskių pora, skaičiuojanti kartu jau 19-us metus, labai dažnai įvardijama kaip viena tvirčiausių pramogų pasaulyje. Kaip Erikai pačiai atrodo, kodėl jiems pavyko išlikti drauge ir kas svarbiausia judviejų santykiuose?

REKLAMA

REKLAMA

„Mes esam kartu tiek metų todėl, kad vienas kitu labai pasitikim. O juk tikrai būna visko, kad ta meilė ir sušlubuoja. Bet pasitikėjimas vienas kitu leidžia būti laisviems, kūrybingiems ir daryti, ką labiausiai norim. Jeigu nemokėtume vienas kitu pasitikėti, tai tikrai būtų šakės.

Įsivaizduokit, kaip tada Merūnui reikėtų būti užsienyje, o man čia, Lietuvoje? Kai jis ten dažnai yra apsuptas tikrai labai gražių kolegių? Išprotėti tada galima nuo visokių minčių. Reikia dar nepamiršti ir to, kad operos srityje dirbantys žmonės labai dažnai būna be antrų pusių. Net apie 90% tokių yra, nes tiesiog šeimos neatlaiko ir subyra“, – atvirai sako viešnia.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Prisiminė incidentą su moterimi

Kaip jiems pavyko išsiugdyti tokį stiprų pasitikėjimo jausmą? Erika net prisiminė vieną incidentą su Merūnu ir žinoma moterimi, įvykusį per draugų vakarėlį.

„Kai aš atsitokėjau, tai pagalvojau: wow, Vitulskiene, kokia tu esi laukinė“, – juokdamasi istoriją baigė Erika.

Ne kartą viešai ji yra prasitarusi apie svajonę trečiąsyk tapti mama ir dviems sūnums padovanoti sesutę. Ar šis noras vis dar toks pat stiprus ir ką apie tai galvoja Merūnas? O gal pora jau turi džiugių žinių?

REKLAMA

Taip pat išgirsite, su kokiais iššūkiais Vitulskiai susiduria statydami savo užmiesčio namus ir kodėl Erika neįsivaizduoja savęs ten gyvenant nuolat?

Laidoje moteris papasakojo ir apie dvi ypatingas dovanas, kurias gavo nuo Merūno. Vieną jų atsinešė į filmavimą, o kita ypač nustebino „Pasikalbėkim“ vedėją Renatą Šakalytę. Kodėl ji pavadino Merūną gudriu vyru?

Visą pokalbį su Erika Vitulskiene žiūrėkite straipsnio pradžioje.