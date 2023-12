Elegijus Strasevičius Džordanai Butkutei skyrė jautrius žodžius: „Aš vis toks pats laimingas“

Apie vestuvių metines ir santykius su žmona Džordana Butkute socialiniuose tinkluose prabilo E. Strasevičius. Vyras įrašu pasidalijo ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Žinote, man atrodo, kad santuokoje, svarbiausia yra nebandyti mylimojo perdaryti pagal savo iliuzijas, tik tokiu atveju, nereikės jam ar jai nusivylus sakyti, kad tu buvai visai kitoks ar kitokia, kai tave pamilau.

Šiandien vienuoliktos mūsų vestuvių metinės, o aš vis toks pats laimingas su Ja kaip ir prieš tas daugiau nei keturis tūkstančius dienų“, – rašė jis.

REKLAMA

REKLAMA

Prisiminė pažintį

Kiek anksčiau apsilankiusi trečiadienio vakaro TV3 laidoje „Gero vakaro šou“, Dž. Butkutė su žiūrovais pasidalino, kaip pamilo savo vyrą.

REKLAMA

Džordana prisiminė negalėjusi išbūti namuose, nes niekaip iš jų negalėjo iškrapštyti savo buvusio mylimojo. Nusprendusi apie visus kilusius sunkumus papasakoti savo draugei, kuri buvo itin rūpestinga, vyresnė, ir atstojo kone mamą, Džordana išsikvietė taksi. Likimas lėmė, kad automobilį kaip tik vairavo Elegijus.

Džordana Butkutė su Elegijumi (67 nuotr.) Elegijus Strasevičius ir Džordana Butkutė (nuotr. Rytis Šeškaitis) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) +63 Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė apie abortą ir išgyventą skausmą: negalėčiau būti mama Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė apie abortą ir išgyventą skausmą: negalėčiau būti mama Džordana Butkutė (nuotr. Organizatorių) Džordana Butkutė (nuotr. Organizatorių) Džordana Butkutė (nuotr. Organizatorių) Džordana Butkutė (nuotr. Organizatorių) Legendinė atlikėja Džordana Butkutė ryžosi kardinaliems pokyčiams (nuotr. Organizatorių) Legendinė atlikėja Džordana Butkutė ryžosi kardinaliems pokyčiams (nuotr. Organizatorių) Džordanos Butkutės turo "Iki Mėnulio ir atgal" koncertas (nuotr. Fotodiena.lt) Džordanos Butkutės turo "Iki Mėnulio ir atgal" koncertas (nuotr. Fotodiena.lt) Džordanos Butkutės turo "Iki Mėnulio ir atgal" koncertas (nuotr. Fotodiena.lt) Džordanos Butkutės turo "Iki Mėnulio ir atgal" koncertas (nuotr. Fotodiena.lt) Džordanos Butkutės turo "Iki Mėnulio ir atgal" koncertas (nuotr. Fotodiena.lt) Džordanos Butkutės turo "Iki Mėnulio ir atgal" koncertas (nuotr. Fotodiena.lt) Džordanos Butkutės turo "Iki Mėnulio ir atgal" koncertas (nuotr. Fotodiena.lt) Džordanos Butkutės turo "Iki Mėnulio ir atgal" koncertas (nuotr. Fotodiena.lt) Džordanos Butkutės turo "Iki Mėnulio ir atgal" koncertas (nuotr. Fotodiena.lt) Džordanos Butkutės koncertas (nuotr. Audrius Dzimidavičius) Džordanos Butkutės koncertas (nuotr. Audrius Dzimidavičius) Džordanos Butkutės koncertas (nuotr. Audrius Dzimidavičius) Džordana Butkutė (nuotr. Organizatorių) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. tv3.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. Fotodiena.lt) Džordana Butkutė (nuotr. asm. archyvo) D. Butkutės transformacijos (nuotr. BFL) D. Butkutės transformacijos (nuotr. BFL) D. Butkutės transformacijos (nuotr. BFL) D. Butkutės transformacijos (nuotr. BFL)

(67 nuotr.) FOTOGALERIJA. Džordana Butkutė su Elegijumi

„Už kelionę taksi man reikėjo 20 litų, bet aš turėjau tik dolerius. Todėl Elegijaus paprašiau, kad jis man paliktų savo telefono numerį ir atvažiuotų 2 valandą nakties, kada jau būsiu pasišnekėjusi su drauge ir galėsiu susimokėti. Man atrodė, kad ji tuos 20 litų man tuomet davė, bet, kai neseniai apie tai kalbėjau su Elegijumi, jis pasakė, kad ne.

REKLAMA

REKLAMA

Geriausia gynyba, aišku, yra puolimas, todėl pasakiau jam: „Nieko sau, tai tu manęs nepažinai? Be to, gražią panelę galima pavežti ir be pinigų“. Jis atsakė, kad pažint mane pažino, bet jei 12-14 valandų dirbdamas taksistu visas gražias vežiotų už dyką, būtų nieko neuždirbęs“, – dabar jau su šypsena pasakoja Džordana.

Džordana Butkutė ir Mindaugas Stasiulis

Netrukus po to moteris su tuomet taksistu dirbusiu Elegijumi susiderino ir dar vieną kelionę. Šįkart ji paprašė nuvežti ją į Šiaulius. Būtent ši kelionė tapo lemtinga…

„Kai ten repetavau, aš prieš jį labai vaidinau, nes labai norėjau jam patikti – ant jo akį „padėjau“ jau tą patį vakarą. Man labai patiko jo mentalitetas, kalba, o rankos priminė pianisto rankas. Jo rudos akys atrodė tokios gilios, protingos… Labai žmogų įsimylėjau“, – pripažino ji.