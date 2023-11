Džordana Butkutė – apie tai, kaip pamilo savo vyrą Elegijų: „Labai norėjau jam patikti“

Džordana atskleis, kaip išgarsėjo, papasakos apie savo pirmąją gyvenimo kelionę į Mozambiką bei kodėl anksčiau, norėdama drąsiai jaustis, turėjo samdyti apsaugos darbuotojus. Taip pat dainininkė prisimins ir legendinius realybės šou „Akvariumas“ laikus, bei išduos, kada ir kaip pamilo savo vyrą Elegijų Strasevičių.

Žinoma atlikėja neslėps – tam, kad sutiktų sudalyvauti legendiniame realybės šou „Akvariumas“, prireikė daugybės įkalbinėjimų. Moters neviliojo ne tik idėja, kad uždarytiems teks praleisti net 2 mėnesius, bet ir faktas, kad tuomet iš aplinkos sulaukdavo ne pačių gražiausių komentarų.

REKLAMA

REKLAMA

„Maniau, kad mane greitai išbalsuos, nes negalėjau nusėdėti uždaryta stikliniame name. Visi eina, žiūri į tave kaip į beždžionę, o tu negalėdavai niekaip į tai reaguoti… Pamenu, sėdėdavau, apsižiūrinėdavau, kaip viskas vyksta, ir kiekvieną dieną skirtinga spalva lakuodavau nagus galvodama, kad sekmadienį mane išbalsuos.

REKLAMA

Bet, kai supratau, kad vis neišbalsuoja, galiausiai paėmiau viską į savo rankas – pradėjau daryti šaltibarščius, kepti žuvį… Dariau viską, ką moku. Tiesiog pradėjau ten gyventi, nes kitaip ten neišbūsi“, – primins ji.

„Gero vakaro šou“ akimirkos (5 nuotr.) Džordana Butkutė Džordana Butkutė ir Mindaugas Stasiulis Džordana Butkutė ir Mindaugas Stasiulis +1 Džordana Butkutė Džordana Butkutė ir Elegijus Strasevičius

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Gero vakaro šou“ akimirkos

O jau netrukus būtent Džordana tapo šio projekto finalininke: „Buvo galima laimėti vieną litą, 15 tūkstančių arba 30 tūkstančių. Aš pasakiau, kad dievas myli trejybę, paėmiau trečiąją dėžutę ir laimėjau 30 tūkstančių litų.“

REKLAMA

REKLAMA

Tai paskatino pradėti keisti savo gyvenimą, tačiau didieji pokyčiai dar tik laukė. „Tikras, naujas mano gyvenimas prasidėjo 2009 metais, balandžio 20 dienos vakarą, kai susipažinau su Elegijumi“, – pradės pasakoti dainininkė.

Džordana prisimins tąkart negalėjusi išbūti namuose, nes niekaip iš jų negalėjo iškrapštyti savo buvusio mylimojo. Nusprendusi apie visus kilusius sunkumus papasakoti savo draugei, kuri buvo itin rūpestinga, vyresnė, ir atstojo kone mamą, Džordana išsikvietė taksi. Likimas lėmė, kad automobilį kaip tik vairavo Elegijus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Už kelionę taksi man reikėjo 20 litų, bet aš turėjau tik dolerius. Todėl Elegijaus paprašiau, kad jis man paliktų savo telefono numerį ir atvažiuotų 2 valandą nakties, kada jau būsiu pasišnekėjusi su drauge ir galėsiu susimokėti. Man atrodė, kad ji tuos 20 litų man tuomet davė, bet, kai neseniai apie tai kalbėjau su Elegijumi, jis pasakė, kad ne.

Geriausia gynyba, aišku, yra puolimas, todėl pasakiau jam: „Nieko sau, tai tu manęs nepažinai? Be to, gražią panelę galima pavežti ir be pinigų“. Jis atsakė, kad pažint mane pažino, bet jei 12-14 valandų dirbdamas taksistu visas gražias vežiotų už dyką, būtų nieko neuždirbęs“, – dabar jau su šypsena pasakos Džordana.

REKLAMA

Netrukus po to moteris su tuomet taksistu dirbusiu Elegijumi susiderino ir dar vieną kelionę. Šįkart ji paprašė nuvežti ją į Šiaulius. Būtent ši kelionė tapo lemtinga…

„Kai ten repetavau, aš prieš jį labai vaidinau, nes labai norėjau jam patikti – ant jo akį „padėjau“ jau tą patį vakarą. Man labai patiko jo mentalitetas, kalba, o rankos priminė pianisto rankas. Jo rudos akys atrodė tokios gilios, protingos… Labai žmogų įsimylėjau“, – pripažins ji.

Daugiau atvirų Džordanos prisipažinimų – jau šį trečiadienį, laidoje „Gero vakaro šou“, 19.30 val. per TV3!