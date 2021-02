Eglė Jakštytė gulėsi ant operacinio stalo ir prabilo apie pokyčius: atsikratė kompleksų

„Dabar suprantu, kad jei būčiau ryžusis tam anksčiau, nebūtų tekę tiek sukti galvos dėl krūtinės“, – sako E. Jakštytė.

Trukdė krūtinės asimetrija

29-erių metų E. Jakštytė nuo ankstyvos jaunystės išgyveno dėl asimetriškos, nedidelės krūtinės, dėl to visą laiką dėvėdavo tik krūtinę pakeliančią liemenėlę su pakietinimais, siekdama užmaskuoti problemą. Apie krūtinės operaciją žinoma moteris pradėjo galvoti jau prieš aštuonerius metus, tačiau tuomet to padaryti nesiryžo.

„Manau, visiems gyvenimo pokyčiams reikia pribręsti, nors aš tikriausiai laukiau per ilgai. Mano pasirinkta operacija nėra kardinali, tad dabar suprantu, kad jei būčiau ryžusis tam anksčiau, nebūtų tekę tiek sukti galvos dėl krūtinės. Iš kitos pusės, sprendimas buvo labai apgalvotas, neturėjau jokių dvejonių. Žinojau, kad po operacijos jausiuosi geriau, taip ir nutiko“, – šypsosi atlikėja.

Atlikėja teigia po operacijos visus kūno pokyčius priėmusi labai natūraliai, tarsi viskas taip ir turėtų būti. „Tiesiog nutiko taip, kad atsikračiau komplekso, kuris mane lydėjo jau seniai, ir daugiau apie tai nebegalvojau. Dingo visos tos mintys, kad man nepatinka krūtinė ir kad gal reikėtų ją pakoreguoti“, – sako E. Jakštytė.

Norėjo estetiško, natūralaus rezultato

Krūtinės korekcija atlikėjai buvo atlikta rugpjūčio pabaigoje, panaudojus jos pačios riebalus. Nedidelė dalis jų buvo nusiurbta iš pilvo, juosmens, taip pat šlaunų ir perkelta į krūtinę. Tokiu būdu krūtys tapo pilnesnės, o kartu padailėjo ir kūno kontūras.

Operaciją dainininkei atliko „Nordclinic“ plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Gediminas Samulėnas, su kuriuo moteris teigė iškart radusi bendrą kalbą: „Man labai patiko, kad gydytojas, kaip ir aš, yra už estetiką ir subtilumą – minimalias korekcijas, kai pamačius žmogų net negalėtum įvardyti, kas jam padaryta, tik pagalvotum, kaip gražiai atrodo!“

E. Jakštytė teigia pasirinkusi riebalų persodinimą, nes tai natūraliausias būdas koreguoti krūtinei. Tokia korekcija buvo reikalinga, nes krūtų asimetrijos negali išspręsti įprasti figūros dailinimo metodai, tokie kaip sportas ar mitybos pakeitimas.

„Lietuvoje pamažu tolstama nuo dirbtinumo poreikio, tad natūralesnį rezultatą teikiančios operacijos tampa vis populiaresnės. Riebalų persodinimas yra viena iš tokių procedūrų. Pagrindiniai to privalumai – kad operacijos metu nenaudojamas joks svetimkūnis, tik natūralus, paties žmogaus audinys. Be to, neatliekamas joks pjūvis, tik bakstelėjimai. Tai reiškia, kad nelieka randų, kuriuos vėliau reikėtų slėpti“, – komentuoja G. Samulėnas.

Krūtys tapo apvalesnės

Galutinis rezultatas po operacijos matomas praėjus keliems mėnesiams, kai persodinti riebalai prigyja. Todėl šiuo metu jau galima įvertinti bendrą vaizdą. G. Samulėno teigimu, procedūra gerai pavyko, nes didelė dalis persodintų riebalų prigijo. Negana to, riebalai panaudoti juos nusiurbus iš problemiškesnių kūno zonų, tad tos sritys tapo išraiškingesnės.

Pati E. Jakštytė teigia labai palankiai vertinanti pasiektą rezultatą: „Krūtys atrodo natūraliai apvalesnės, šiek tiek putlesnės ir vienodesnio dydžio. Po operacijos ant krūtų neliko jokių randų, tik po mažą taškelį, kurie man netrukdo. Dėl šių pokyčių liemenėlės su pakietinimais man jau nebėra būtinos, galiu vilkėti, ką noriu, tiesa, garderobo pakeisti dar nespėjau.“

Dalijasi patyrimais su kitomis moterimis

E. Jakštytė papasakoti apie tai viešai nusprendė norėdama padėti kitoms moterims, turinčioms panašių problemų ir išgyvenimų. Anot atlikėjos, Lietuvoje per mažai žinoma apie tokią krūtinės tobulinimo galimybę.

„Po to, kai viešai papasakojau apie krūtinės korekciją, man rašė labai daug moterų, svarstančių apie tai. Vienai moteriai padėjau pribręsti šiam žingsniui, su ja bendravome iki pat operacijos, – pasakoja E. Jakštytė. – Kiek teko domėtis, visos moterys, kurios Lietuvoje viešai apie tai atvirauja, krūtinę yra didinusios implantais, o apie krūtinės korekciją riebalais nekalbama. Todėl norėjau pasidalinti savo patirtimi su didesne auditorija – moterimis, kurioms ta informacija tikrai bus naudinga ir galbūt palengvins apsisprendimą.“

Atlikėja teigia pastebinti, kad dalis moterų norėtų, tačiau bijo pasiryžti tokiam pokyčiui. Dėl to ilgą laiką gyvena su savo vidiniais kompleksais. „Manau, kiekviena moteris turi atsižvelgti į savo poreikius ir leisti sau pasiryžti, jeigu jaučiasi tam pribrendusi. Savu laiku ir aš buvau iš tų, kurios bijo, tačiau dabar galiu pasakyti, kad buvo tikrai verta“, – apibendrina atlikėja.