Edas Sheeranas išleido naują albumą: skelbia baigiantis dešimtmetį trukusį karjeros etapą

Dar prieš pasirodant albumui, E. Sheeranas išleido dvi dainas: širdį draskantį, atlikėjui jau keturioliktą Didžiosios Britanijos #1 tapusį hitą „Eyes Closed“ ir prieš dvi savaites kūrinį „Boat“, rašoma pranešime spaudai.

Albumą atlikėjas parašė kartu su Aaronu Dessneriu („The National“), su juo atlikėją supažindino Taylor Swift. Edas ir Aaronas albumą pradėjo kurti vos praėjusių metų vasarį.

Mėnesį trunkančioje sesijoje jie parašė daugiau nei 30 dainų. Galiausiai į albumą nugulė keturiolika dainų. Tai albumas, kuriame dar kartą apžvelgiamos Edo dainininko ir dainų autoriaus šaknys, jame itin daug asmeninio sielvarto ir vilties paieškų.

Ed Sheeran – Eyes Closed

„Dešimtmetį dirbau su albumu „Subtract“, bandžiau sukurti tobulą akustinį albumą, rašiau ir įrašiau šimtus dainų, turėdamas aiškią viziją, kas, mano manymu, turėtų būti. Tada 2022 m. pradžioje daugybė įvykių pakeitė mano gyvenimą, psichinę sveikatą ir galiausiai požiūrį į muziką ir meną.

Dainų rašymas yra mano terapija. Tai padeda man suprasti savo jausmus. Rašiau negalvodamas apie tai, kokios bus dainos, tiesiog parašiau viską, kas yra mano galvoje. Ir per kiek daugiau nei savaitę dešimties metų darbą pakeičiau giliausiomis savo mintimis.

Per vieną mėnesį mano nėščiai žmonai buvo pranešta, jog ji turi auglį ir, kad jo negalima gydyti iki gimdymo. Mano geriausias draugas Jamalas, mano brolis, staiga mirė, ir aš atsidūriau teisme, gindamas savo sąžiningumą ir dainų kūrėjo veidą. Išgyvenau baimę, depresiją ir nerimą.

Ed Sheeran – Boat

Jaučiausi lyg skęsčiau, galva žemiau paviršiaus, žiūriu aukštyn, bet negaliu įkvėpti.

Tuomet supratau, kad jau sukurtas albumas neatspindi šių dienų realijų ir mano jausmų. Šis albumas yra būtent toks, kokio man reikėjo. Jis atveria spąstus į mano sielą. Pirmą kartą nebandau sukurti albumo, kuris patiktų žmonėms, o tik esu atviras, nuoširdus ir pasakoju tai, kas vyksta mano suaugusiojo gyvenime.

Tai yra praėjusių metų vasario dienoraštis ir mano bandymas tai suprasti. Tai „Subtract“, – apie albumą pasakoja Edas Sheeranas.

Ateinančią savaitę E. Sheeranas pradės antrąjį „Apple Music Live“ sezoną. Itin intymaus pasirodymo metu atlikėjas pirmą kartą gyvai pristatys visus naujo albumo kūrinius kartu su 12-os muzikantų grupe, kurioje ir albumo bendraautorius Aaronas Dessneris.

Atlikėjo „YouTube“ kanale pasirodė visi keturiolika naujo albumo vaizdo klipų. Atlikėjas taip pat pristatė dar niekur nematytą akustinį „Eyes Closed“ pasirodymą.

Ed Sheeran – Curtains

Kartu su albumu pasirodė ir speciali dokumentika. Gegužės 3 d. „Disney+“ kanale pasirodė keturių dalių dokumentika „Ed Sheeran: The Sum of It All“. Joje – dar niekur nematyti archyvai kadrai, interviu su Edu ir jo šeimos nariais, dokumentikoje atskleidžiama istorija, kaip asmeninės patirtys pavertė Edą tokiu menininku, koks jis yra šiandien.

Edas Sheeranas į Didžiosios Britanijos muzikos sceną įsiveržė 2011 m. su savo debiutiniu albumu „+“. Labai greitai įsitvirtinęs kaip istoriją kuriantis menininkas, jis parašė „x“, „÷“, „No.6 Collaborations Project“ ir „=“ – katalogą, kuris Edui Sheeranui leido tapti tapo viena didžiausių XXI amžius muzikinės sėkmės istorijų.