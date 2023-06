Džiugia žinia besidalijantis Marius Petrauskas – apie ateities planus ir svarbų žmogų: „Ji mane pažįsta geriausiai“

Naujienų portalui tv3.lt Marius Petrauskas atvirai prabilo apie naujus vėjus gyvenime ir meilę.

Visai neseniai M. Petrauskas savo gerbėjams pristatė jautrią dainą „Aš ir Tu“.

„Tekstuką jau turėjau gana senokai, prašiau vėl P. Ščerbavičiaus, kad kažką tokio tyro, jausmingo, ko dar nesu apdainavęs parašytų. Parašė. Muziką parašiau gan greitai, taip pat ir su programa padirbėjau, ilgai ją laikiau, bet viską reikėjo keisti. Aš kažkiek nukrypau nuo Lietuviško popso, tai teko sugrįžti į realybę. Perdarius visą aranžuotę, pakeitus kelis žodžius, ir štai rezultatas. Kosmosas. Bent mes taip ją vadinam, kurie prisidėjo prie dainos. Tikrai kažkoks relaksas. Vien muzika taip toli nuneša, tekstas gan nesudėtingas, suprantamas ir turintis prasmę. Mane aranžuotė taip užvilko, kad per pirmas sekundes pradėjau kurt melodiją, pritaikyt tekstą“, – atviravo vyras.

Pasak Mariaus, ši daina apie meilę, kurią kiekvienas yra patyręs: „Kiekvienas žmogus gyvenime yra patyręs tą tikrajį įsimylėjimo jausmą. Tai kažkada patyriau ir aš. Juk tuo metu nesinori nei su kuom dalintis ta laime, norisi ją užgniaužt, nepaleist ir niekam nerodyt. Tai tik dviejų įsimylėjėlių žmonių laimė.“

Tiesa, meilė kartais atneša ir skaudžių išgyvenimų, o tam pritaria ir pats pašnekovas. „Jau ankščiau esu minėjęs, kad teko ir nudegt, bet pradėjau to visiškai nebesureikšminti. Yra kaip yra. Manau, kad pats laikas įsigyt katę. Nebesikremtu visiškai, nes dar kartelį pasikartosiu, kad man patinka tokios merginos, moterys, prie kurių ne valia man artintis, užimtos. Gyvenu kol kas vienas ir nė kiek nesijaudinu. Turbūt, kad dar ne laikas, be to ir sunku man būtų naujų santykių pradžia. Esu atsidavęs kūrybai, lakstau iš vieno galo į kitą“, – sakė jis.

M. Petrausko daina „Aš ir Tu“:

M. Petrauskas šyptelėjo, kad prie dainos klipo kūrimo prisidėjo svarbus žmogus: „Labai džiaugiuosi turėdamas tokią nuostabią sesutę Dainorą. Ją nusprendžiau paimti, kad prisidėtų prie mano dainų, tiek iš muzikaliosios pusės, tiek iš klipukų kūrimo. Ji pažįsta mane geriausiai, žino, koks esu, ko man reikia... Nereikia svetimam žmogui aiškinti. Tai šį kartą vėl nusprendėme, kad nieko nefilmuosim, tiesiog bus filmukas, piešiniai ir dainos tekstas. Visą laisvę atidaviau jai. Aš rezultatu esu labai patenkintas. Būtent atspindi šią mano dainą. Tiek daina, tiek pats video pasakoja istoriją. Tai nuneša toli, toli.“

Apie dainos vaizdo klipą pridūrė ir pati jo kūrėja: „Pasirinkta minimalistinė vizuali reprezentacija pačiai dainai ir tikslas yra leisti žiūrovui labiau susikoncentruoti ir atkreipti dėmesį į žodžius. Visa vizuali dalis koreliuoja su tuo, ką girdi žmogus ir matomi vaizdai ekrane padeda pajausti pačią dainą dar labiau. To ir norisi, kad žmogus dainą pirmiausia ne vien išvystų akimis, bet išgirstų širdimi.“

Baigdamas pokalbį apie naujus vėjus gyvenime bei meilę, M. Petrauskas užsiminė ir apie ateities planus. „Atvirai kalbant, jau minėjau, kad būna akimirkų, kai atrodo nesiseka. Viską metu, bet kitą dieną atsikeli ir žiūrėk, kad pasaulis vėl tau šypsosi. Muzikinių planų yra tikrai daug. Naujų dainų turiu pilną krepšelį. Manau, kad rudenį planuosiu įrašyt ir pirmąjį savo albumą. Viena iš tokių intrigų – tai gal visai Žemaitijai bus. Nenoriu dar atskleisti, bet prižadu, kad ruošiu tikrą bombą“, – šyptelėjo dainininkas.