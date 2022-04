Du vaikus auginanti Justina Partikė – apie motinystę, ryšį su sūnumi ir šeimos pagausėjimą

Naujienų portalui tv3.lt J. Partikė teigė, jog visai netrukus minės ypatingą progą.

Pasak J. Partikės, jų šeima neturi išskirtinių tradicijų per Velykas: „Mes kiaušinius dažome visi kartu ir susėdame prie vieno stalo. Mums svarbiausia yra pasiruošimas, nes tuomet pajauti labai smagią emociją, kai susėdame prie stalo visi kartu ir kažką bendro darome. Mums tiek per Velykas, tiek per Kalėdas yra svarbiausias pats pasiruošimas, nes tuomet gimsta naujos idėjos. Šiemet ir mūsų šeimos ratas pagausėjęs, todėl bus dar nuostabesnės akimirkos, nes Esteilytė jau ūgtelėjusi. Duosime ir jai pamarginti kiaušinius, kuriuos Velykų dieną vešime į vyro gimtinę. Tokie tie Velykų planai... Praleisime su šeima, gimine. Juk ir močiutės nori dalyvauti anūkėlės gyvenime, todėl stengiamės visas šventes paminėti su jomis.“

Tęsdama pokalbį apie šventes, Justina pasakojo, jog Mamos diena laukia kiek liūdnesnė. „Ši Mamos diena bus be vaikučių. Gaila, bet taip susidėliojo darbai. Tam, kad spėčiau padirbėti prieš Esteilytės pirmąjį gimtadienį, teko paaukoti Mamos dieną. Kažkiek liūdna, bet per daug nesijaudinu, nes atšvęsime vėliau. Kiekvieną dieną myluoju ir bučiuoju savo vaikus. Stengiuosi skirti jiems daug dėmesio. Per Mamos dieną pabūsime atskirai, bet vėliau atšvęsime dvigubą šventę – Mamos dieną ir dukros gimtadienį“, – šyptelėjo ji.

Paklausta, kaip ketina paminėti dukros gimtadienį, moteris sakė, kad didelės puotos nekels. „Nieko įmantraus nedarysime. Dar maža ji labai. Paminėsime namie su artimiausiais žmonėmis, kurie yra Esteilytės gyvenime nuo pirmųjų jos akimirkų. Bus kukli, bet graži ir jauki šventė. Ji namie jaučiasi geriausiai ir laisviausiai. Norime jai suteikti gražias emocijas ir patogumą“, – sakė Justina.

Kalbėdama apie dukrelę, pašnekovė ją vadino „tobula“ ir sakė, jog jokių sunkumų nekelia: „Labai rami mergaitė. Aišku, kad dantukų dygimas nėra niekam lengvas. Ji turi jau 6 dantukus ir 2 kalasi. Per Velykas bus jau visi 8 dantukai. Ji tikrai yra it angelas. Leidžia ramiai kavą išgerti, miega puikiai. Aišku, kad naktį keliasi keletą kartų, bet jau įpratau ir nebejaučiu nuovargio.“

Tiesa, Justina ne tik dirba grožio sferoje, bet ir studijuoja, todėl nenuostabu, jog kartais pagalbos paprašo ir savo sūnaus Leo. „Esu moteris raketa. Nežinau, kaip man taip pavyko viską suderinti, nes atrodė, kad neįmanoma... Kai nori, tuomet viskas ir įmanoma. Namai, vaikai, mokslai, darbai, komandiruotės, vaikai... Visi stebisi, kad dideliuose namuose neturime ir tvarkytojos. Pati viską sutvarkau. Kiekvieną dieną turiu planą ir rėžimą. Žinoma, kad ir Leo labai padeda. Prižiūri sesę, leidžia man pasiruošti atsiskaitymams. Tarp jų yra labai artimas ryšys ir jie vienas be kito negali. Prie pagalbos prisideda ir Vytenis. Visada jis neša Esteilytę naktį užmigdyti, nes vakare būnu pavargusi. Visi šeimoje turime pareigas, todėl esame labai gera komanda“, – atskleidė J. Partikė.

Paklausta, ar pagalvoja apie šeimos pagausėjimą, Justina tikino, kad kol kas tokių planų nėra: „Apie trečią vaiką planų kol kas nėra. Nežinau, ar norėčiau net. Negaliu sakyti griežtai, kad ne, nes gali viskas pasikeisti. Bet dabar 2 man yra tobulas skaičius. Noriu ne tik pagimdyti vaikus, bet ir suteikti kuo tvirtesnį pagrindą po kojomis. Reikės išleisti juos į gyvenimus, padėti įsigyti būstus, mašinas... Jaučiu tam atsakomybę.“