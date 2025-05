Drag karalienės rėžė, ką galvoja apie Petrą Gražulį: pamatę padarytų 1 veiksmą

Vis tik kokius gyvenimus gyvena drag karalienėmis vadinamos Vanda ir Malena? Kuo jos tampa nusivalius makiažą ir nusivilkus seksualias ir gundančias sukneles?

Ilgus metus grožio srityje karjerą kūrusi ir su didžiausiomis pasaulio žvaigždėmis dirbusi lietuvė Collette Dunhill savo autorinėje tinklalaidėje atskleidžia pačius įdomiausius ir net slapčiausius pašnekovus, o atvirais ir provokuojančiais klausimais atskleidžia tokias detales, kurios daugeliui taip ir būtų likę paslaptyje, rašoma pranešime spaudai.

Ne išimtis ir pokalbis su drag karalienėmis Vanda ir Malena. Tinklalaidės epizode pašnekovės atvirai papasakojo, kuo tampa išsijungus kameroms, o Vanda atvėrė širdį, kaip išgyveno skyrybas su antrąja puse.

Pasakė, ką galvoja apie Petrą Gražulį

Laidoje neišvengta itin provokuojančių temų. Viena tokių – apie viešai neigiamą nuomonę apie LGBTQ+ narius demonstruojantį europarlamentarą Petrą Gražulį.

Drag karalienės įsitikinusios, kad tai žmogus, kuris visiškai nevertas jų dėmesio:

„Jeigu į sceną išeitų Petras Gražulis, spjaučiau jam į veidą. Jeigu žmogus norėtų pagalbos, jis ieškotų ir kreiptųsi, bet aiškiai jos neieško. Jis, turbūt, apimtas senatvinio marazmo, kad taip elgiasi“, – kalba merginos.

Žeidžiančios nuomonės nebeskaudina

Merginos pripažįsta, kad visame pasaulyje yra žmonių, kurie komentuoja vieni kitų išvaizdas, net per trumpus sijonus: „Pažiūrėkite, žmonės komentuoja per ryškų makiažą, per trumpus sijonus, tai ką kalbėti apie mus? Mūsų išvaizda tikrai kitokia.

Kai pradėjau savo drag karjerą, gaudavau ne kritiką, bet puolimą. Kovodavau su žmonėmis, atrašinėdavau į komentarus, tačiau pagaliau išmokau nereaguoti ir suprantu, kad kiekvienas turi teisę į savo nuomonę. Darau tai, kas man patinka“, – sako Malena.

Vis tik ji pripažįsta, kad nors ir išmoko į komentarus nereaguoti, vis tik pasitaiko atvejų, kad kritika žeidžia ir net skaudina: „Dabar galiu pasakyti, kad pavargau nuo savidestrukcijos, lengva sumenkinti save, tačiau dabar nebegalvoju apie tai. Matau save iš šono, nesijaudinu ir negalvoju blogų dalykų.“

Skyrybos paliko randus širdyje

Vanda taip pat prabilo ir apie savo buvusias skyrybas: „Mane norėjo atleisti iš darbo, bernas paliko, likau viena namie. Tada supratau, kad savęs nemylėjau, graužiau save. Dabar suprantu, kad santykiuose turi būti lengva. Gal dar nesutikau savo žmogaus“, – atvirai sako drag karalienė.

Drag menas apima ne tik teatrališką įvaizdį, bet ir gilų turinį: politinį komentarą, humoro dozę bei emocinę raišką. Šios asmenybės dalyvauja ne tik vakarėliuose ar „Pride“ renginiuose – jos taip pat rengia edukacines veiklas, bendradarbiauja su menininkais ir aktyviai reiškiasi viešojoje erdvėje.

Vis dažniau drag Lietuvoje nebevertinamas kaip nišinis reiškinys – tai pilnavertė kultūrinė forma, kviečianti visuomenę plačiau pažvelgti į tapatybės, kūrybos ir laisvės temas.

Apie tai ir dar daugiau sužinosite išvydę naujutėlį lietuvės Colletės Dunhill tinklalaidės „Brodvėjus Turniškėse“ epizodą.