Donatas Montvydas dalijasi įspūdinga žinia: kreipiasi į gerbėjus

2024-uosius įspūdingai palydėjęs atlikėjas gruodį drebino Kauno „Žalgirio“ areną, kur žiūrovams pristatė ne tik unikalią sceną su šviesų ir lazerių šou, bet ir pasirodymus kartu su būgnus mušusiu sūnumi Kajumi bei šokio numerį atlikusia dukra Adele, rašoma pranešime žiniasklaidai.

D. Montvydo kūryba pasižymi itin plačiu repertuaru – nuo įtraukiančių šokio ritmų iki jaudinančių baladžių, o kiekvienas šou primena muzikinę kelionę, kurios metu žiūrovai būna sujautrinti iki ašarų, nori šokti iki ryto ir jaučia džiaugsmą bei įkvėpimą.

Milijonus perklausų muzikos platformose renkantis atlikėjas praėjusiais metais pristatė du šokti verčiančius hitus „Ikaras“ bei „Sudužusi širdis“, o taip pat kelis ankstesnių dainų remiksus, taip eilinįkart parodydamas, kad nebijo eksperimentuoti.

Neišsemiamu talentu, charizma ir didžiule energija Lietuvos muzikos padangėje išsiskiriantis D. Montvydas garsėja itin profesionaliu ir atsakingu požiūriu į kiekvieną pasirodymą, o sau kelia pačius aukščiausius standartus, nesvarbu, ar tai būtų šou didžiausioje šalies arenoje, ar mažesnėje erdvėje.

Žada atiduoti visą save

Liepos 11 dieną Palangoje atlikėjas žada atiduoti visą save, kad pajūrio gyventojams ir poilsiautojams surengtų karščiausią vasaros vakarėlį, kuriame skambės tokie D. Montvydo hitai, kaip „17“, „Jausmai“, „Nieko verta“, „Mergaitės nori mylėt“, „Kol vakaras ilgas“, „Viskas bus gerai“, „I’ve Been Waiting for This Night“ ir daugybė kitų.

„Labai džiaugiamės dirbdami su Donatu, nes jis neeilinis savo srities profesionalas, kuriam rūpi kiekviena pasirodymo akimirka ir detalė. Nežinau, kaip šilta Lietuvoje bus liepą, bet tikrai žinau, kad tą dieną karščiausia vieta visame pajūryje bus Palangos koncertų salė“, – teigia šou organizuojančios „Seven Live“ vadovas Tomas Inčikas.

Išskirtinis Donato Montvydo pasirodymas pajūryje šią vasarą vyks liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje. Renginio bilietus platina didžiausia Lietuvos bilietų platinimo svetainė „Bilietai.lt“.