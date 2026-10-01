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Dominykui Dirksčiui paskelbus apie karjeros pabaigą, Oksana Pikul pratrūko: „Paminėsit mano žodį“

2026-10-01 09:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 09:08
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Šiandien, rugsėjo 30-ąją, UTMA kovotojas Dominykas Dirkstys paskelbė baigiantis profesionalaus kovotojo karjerą. Netrukus po to socialinėje erdvėje pasipylė kalbos. Į netikėtą sportininko žinią sureagavo ir jo buvusi sužadėtinė Oksana Pikul.

Šiandien, rugsėjo 30-ąją, UTMA kovotojas Dominykas Dirkstys paskelbė baigiantis profesionalaus kovotojo karjerą. Netrukus po to socialinėje erdvėje pasipylė kalbos. Į netikėtą sportininko žinią sureagavo ir jo buvusi sužadėtinė Oksana Pikul.

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Apie tai ji prakalbo socialiniame tinkle Instagram.

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys

Prabilo Oksana Pikul

Savo „Instagram“ paskyroje O. Pikul pakomentavo D. Dirksčio sprendimą trauktis iš sporto. Jos manymu, šis žingsnis yra apgalvotas taktinė ėjimas, padėsiantis numalšinti po įvykusios kovos kilusį didžiulį visuomenės pyktį.

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„Pabūsiu nepopuliari, bet čia juk ir vėl jo projektas – išėjau, kad sugrįsčiau. Pamokos iš Selo. Kaip ir visi projektai, taip ir šis. Nenusiminkit, bus sugrįžimas, kaip kitaip. Paminėsit mano žodį. Čia tik projektas“, – kalbėjo ji.

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Nors D. Dirkstys viešai pareiškė baigiantis karjerą, buvusi jo partnerė siūlo neskubėti tuo tikėti ir atkreipia dėmesį į vis dar galiojančias sutartis bei įsipareigojimus:

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„Žiūrint iš PR pusės – teisingas ir protingas sprendimas, nes tokia banga neapykantos, tai net stipriausiam yra, ką veikti viską atlaikyti. Dabar paliūdėsite: „kaip taip, toks sportininkas?“, bet nepamirškit – sportininkas jis geras. O kai grįš, plosit ar ūšit? Sausį ar vasarį – pratęsimas. Juk UTMA, pamiršot? Sutartys.

Nuraminti neapykantos bangą buvo pats geriausias ir protingiausias sprendimas, nes dabar visiems gaila. Nebeliko pagrindinio dramos kūrėjo. Jau ką moka, tą moka jis.  Lai pasišildo ant saulytės, kol jūs viską pamiršite. Paminėsit mano žodį. O šiaip, jeigu pasiteirautumėt manęs, tokios neapykantos bangos už 15 tūkst. tikrai nenorėčiau“, – dalijosi Oksana.

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Verslininkės teigimu, D. Dirkstys puikiai išmano šou elementus ir moka patraukti visuomenės dėmesį. Ji paminėjo jų skyrybų etapą, kai kovotojas tinkle save skelbė „metų prodiuseriu“ bei buvo pasidalijęs nuotrauka su apdovanojimu:

„Jis – metų prodiuseris. Taip viską surežisuoti... Nepatikėsit, išduosiu. Nėra jokių PR kampanijų, nėra žmonių, kurie dirbtų. Nepatikėsit su kieno pagalba visas šis filmas yra kuriamas – dirbtiniu intelektu. Net tekstai taip rašomi. Atkreipkit dėmesį: kai dedamas brūkšnelis, dirbtinis intelektas jį padeda ilgesnį. Dabar jau žinosite.“

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Paskelbė apie tašką karjeroje

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie karjeros pabaigą D. Dirkstys paskelbė socialiniame tinkle Instagram.

„Baigiu profesionalaus kovotojo karjerą.

Kova su Sergejumi Maslobojevu buvo mano paskutinė.

Sunku tai pasakyti, kai tiek metų gyvenimas sukosi aplink vieną tikslą.Savo paskutinę kovą įsivaizdavau kitaip. Tačiau vėl gydytis, ruoštis ir abejoti, ar ranka atlaikys, išvargina fiziškai ir emociškai. Šiandien renkuosi sveikatą ir ateitį už ringo ribų.

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Žinau, kad po paskutinės kovos liko nusivylimo. Pats jį jaučiu. Vis dėlto didžiuojuosi nueitu keliu. Tapau čempionu. Buvau dalis to, kas Lietuvos koviniame sporte užaugo iki pilnos „Žalgirio“ arenos. Man tai visada daug reikš.

Ačiū treneriams ir komandai už darbą, kurio daugelis nematė. Artimiesiems – už kantrybę ir palaikymą. Rėmėjams – už pasitikėjimą. Ir kiekvienam iš jūsų – už palaikymą bei gerą žodį. Jūs buvote svarbi šio kelio dalis.

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Ačiū Dievui už stiprybę ir žmones, kuriuos šiame kelyje sutikau. Ringui atidaviau daug savęs. Iš jo išsinešu tai, kas liks visam gyvenimui.

Ačiū, kad buvote kartu“, – rašė jis.

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į kovotoją dėl komentaro. Gavę jį, straipsnį tikimės papildyti.

Prabilo apie traumą

Primename, kad anksčiau D. Dirkstys patvirtino, jog kovoje jam atsinaujino anksčiau operuoto kairės rankos delnakaulio lūžis.

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„Ne taip įsivaizdavau šios kovos pabaigą. Prieš kovą kalbėjau drąsiai, nes tikėjau savimi. Į ringą ėjau laimėti. Kovoje pakartotinai lūžo anksčiau operuotas kairės plaštakos delnakaulis. Tai patvirtinta kompiuterinės tomografijos tyrimu ir gydytojo išvadoje“, – rašė kovotojas.

Gauti tyrimų rezultatai privertė priimti sunkų, bet, pasak paties kovotojo, būtiną sprendimą:

„Liko dar du raundai su tokio lygio kovotoju kaip Sergejus. Turėjau įvertinti, ką galiu padaryti su traumuota ranka ir kuo rizikuoju tęsdamas. Tą akimirką teko atidėti savo ego į šalį ir pasirinkti sveikatą. Už šį sprendimą atsakau pats. Žinau, kad daugelis tikėjotės kitokios kovos. Aš taip pat. Tačiau su šios traumos pasekmėmis turėsiu gyventi ir tada, kai visi komentarai nutils.“

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Nepaisant nusivylimo, D. Dirkstys išreiškė pagarbą varžovui S. Maslobojevui ir pasidžiaugė tuo, ką pavyko pasiekti kovinio sporto bendruomenei – surinkti daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų arena.

„Pagarba Sergejui už kovą. Mane galite vertinti skirtingai, bet didžiuojuosi savo indėliu į Lietuvos kovinį sportą. Didžiuojuosi, kad buvau dalis to, kas mus visus atvedė iki pilnos „Žalgirio“ arenos“, – teigė D. Dirkstys.

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Žinutės pabaigoje jis padėkojo savo artimiesiems, treneriams bei gerbėjams ir užsiminė, kad apie tolesnę karjerą galvos tik pasveikęs:

„Ačiū treneriams, komandai, artimiesiems ir visiems, kurie esate šalia. Jūsų palaikymas po tokio vakaro man reiškia labai daug. Dabar svarbiausia – pasirūpinti sveikata. Sprendimus dėl ateities priimsiu vėliau.“

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nevaidink protingą,kai nesi
nevaidink protingą,kai nesi
2026-10-01 09:20
o tai kaip tu tokia visažinė, protinga, su durnium prasidėjai? ko? ir nemeluok čia rašinėdama-abu labu tokiu,ir ne tau apie brūkšnelius aiškint, kai nemoki pati rašyt, pagridinis dramos kūrėjas ir tu, nesigink...
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Poxh tas gaidys
Poxh tas gaidys
2026-10-01 09:19
Bet šita ruskė kūrva nučiulpus 'kovotojo' bybį pasijuto stipri ekspertė visame kame :))))
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