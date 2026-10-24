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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Dirksčio sesės Deimantės gyvenime – permainos: „Šiandien pradedu...“

2026-10-24 16:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 16:00
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Buvusio UTMA kovotojo Dominyko Dirksčio sesė Deimantė Dirkstytė pranešė apie malonius pokyčius – mergina pradeda naują etapą, apie kurį jau seniai svajojo.

Deimantė Dirkstytė ir Dominykas Dirkstys (nuotr. asm. archyvo/Instagram)
GALERIJA (7)

Buvusio UTMA kovotojo Dominyko Dirksčio sesė Deimantė Dirkstytė pranešė apie malonius pokyčius – mergina pradeda naują etapą, apie kurį jau seniai svajojo.

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Apie permainas gyvenime D. Dirkstytė paskelbė socialiniame tinkle, įrašu neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt. 

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Deimantė Dirkstytė

Pranešė apie naują etapą

Mergina atskleidė, kad pradeda dirbti kaip vizažistė. 

„Šiandien pradedu tai, apie ką ilgai svajojau – savo vizažistės kelią. 

Man makiažas – tai ne tik spalvos ar potėpiai. Tai galimybė kiekvienai moteriai skirti laiko sau, pasijusti ypatingai, dar labiau pamilti save ir pamatyti savo grožį kitomis akimis.

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Man svarbiausia – išgirsti jus, suprasti jūsų norus ir tai, su kuo jaučiatės gražiausiai. Koks makiažas jums patinka? Su kuo jaučiatės geriausiai? Nuo švelnaus, natūralaus rezultato iki ryškesnio įvaizdžio – kartu rasime tai, kas jums labiausiai tinka.

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Nekantrauju susitikti su kiekviena iš jūsų. Noriu, kad kiekvienas mūsų susitikimas būtų kupinas jaukumo, šilumos ir gražių emocijų. 

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Į šią pradžią dedu visą širdį. Ačiū tiems, kurie palaiko ir tiki manimi – tai man reiškia labai daug.

Jei norite užsiregistruoti makiažui ar tiesiog pasitarti dėl įvaizdžio, parašykite man asmenine žinute. Nekantrauju sutikti jus savo kelyje ir kartu sukurti kažką gražaus.

Iki pasimatymo, mielosios!“ – rašė D. Dirkstytė.

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