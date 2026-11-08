„DiArchy“ įkūrėja Diana atvirai prabilo apie ekstremalumų kainą: „Negaliu ir negalėsiu tapti mama“

Diana Gaičiūnaitė-Dirmė su broliu Arvydu buvo pasiekę pasaulio rekordą. Jie 63 valandas buvo užsišaldę ledo luite, tačiau vieno rekordo buvo negana.
Po poros metų jie nusprendė vėl nustebinti visus. Diana išbuvo nekvėpavusi po vandeniu beveik 12 minučių, o jos brolis – beveik 16 minučių. Tačiau šios ekstremalios veiklos nepraėjo be pasekmių.
„Patyrėme pasekemes, kurios stipriai paveikė tiek mano, tiek brolio sveikatą. Po tų dalykų, kuriuos išgyvenome, buvome reanimacijoje. Dėl to noriu pasakyti – ekstrymas nėra sveikata. Reikia saikingai siekti balanso“, – tikino Diana.
Atsidūrė reanimacijoje, o po to sužinojo šokiruojančią žinią
Žymi moteris atskleidė, kad po šių ekstremalių veiklų, jos kūne įvyko pokyčių, kuriuos ji jaus visą likusį gyvenimą:
„Buvau tame taške, kur baigiasi filosofija ir prasideda kova už gyvenimą. Tokie dalykai reikalauja daug resursų iš kūno. Kaip jie atsilieps – niekas nežino. Aš sumokėjau labai didelę kainą už tai. Aš negaliu ir negalėsiu tapti mama.“
Dėl to moteris dabar pasisako už subalansuotą ir ramų gyvenimo būdą.
„Viskas gyvenime susiję. Didelis fizinis krūvis, šaltis. Tai gali privesti prie tokių dalykų. Mūsų tikslas buvo pasiekti pasaulio rekordą. Mes bandėme praplėsti žmogaus galimybių ribas. Ir mums pavyko tai padaryti, tačiau kaina buvo didelė. Dėl to visiems sakau, ypač jaunimui – nedarykite tokių ekstremalių dalykų su savo kūnu. Visur turi būti balansas“, – tikino D. Gaičiūnaitė-Dirmė.
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