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„DiArchy“ įkūrėja Diana atvirai prabilo apie ekstremalumų kainą: „Negaliu ir negalėsiu tapti mama“

2026-11-08 10:30 / šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
2026-11-08 10:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kol vieni šiandien pametę galvas dėl ilgaamžiškumo, kiti vis dar renkasi mažiau sveikatai palankius malonumus. O kada ekstremalumo gali būti per daug? Atsakymą į klausimą TV3 televizijos laidoje „KK2 savaitė“ pateikė magijos teatro „DiArchy“ įkūrėja Diana Gaičiūnaitė-Dirmė. 

Kol vieni šiandien pametę galvas dėl ilgaamžiškumo, kiti vis dar renkasi mažiau sveikatai palankius malonumus. O kada ekstremalumo gali būti per daug? Atsakymą į klausimą TV3 televizijos laidoje „KK2 savaitė“ pateikė magijos teatro „DiArchy“ įkūrėja Diana Gaičiūnaitė-Dirmė. 

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Diana Gaičiūnaitė-Dirmė su broliu Arvydu buvo pasiekę pasaulio rekordą. Jie 63 valandas buvo užsišaldę ledo luite, tačiau vieno rekordo buvo negana. 

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Po poros metų jie nusprendė vėl nustebinti visus. Diana išbuvo nekvėpavusi po vandeniu beveik 12 minučių, o jos brolis – beveik 16 minučių. Tačiau šios ekstremalios veiklos nepraėjo be pasekmių.

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„Patyrėme pasekemes, kurios stipriai paveikė tiek mano, tiek brolio sveikatą. Po tų dalykų, kuriuos išgyvenome, buvome reanimacijoje. Dėl to noriu pasakyti – ekstrymas nėra sveikata. Reikia saikingai siekti balanso“, – tikino Diana.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Diana Gaičiūnaitė-Dirmė ir Virgilijus Dirma

Atsidūrė reanimacijoje, o po to sužinojo šokiruojančią žinią

Žymi moteris atskleidė, kad po šių ekstremalių veiklų, jos kūne įvyko pokyčių, kuriuos ji jaus visą likusį gyvenimą: 

„Buvau tame taške, kur baigiasi filosofija ir prasideda kova už gyvenimą. Tokie dalykai reikalauja daug resursų iš kūno. Kaip jie atsilieps – niekas nežino. Aš sumokėjau labai didelę kainą už tai. Aš negaliu ir negalėsiu tapti mama.“

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Dėl to moteris dabar pasisako už subalansuotą ir ramų gyvenimo būdą. 

„Viskas gyvenime susiję. Didelis fizinis krūvis, šaltis. Tai gali privesti prie tokių dalykų. Mūsų tikslas buvo pasiekti pasaulio rekordą. Mes bandėme praplėsti žmogaus galimybių ribas. Ir mums pavyko tai padaryti, tačiau kaina buvo didelė. Dėl to visiems sakau, ypač jaunimui – nedarykite tokių ekstremalių dalykų su savo kūnu. Visur turi būti balansas“, – tikino D. Gaičiūnaitė-Dirmė.

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

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Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

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