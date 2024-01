Daugiausiai nominacijų britų BAFTA apdovanojimams gavo „Openheimeris“ ir „Prasti reikalai“

Ketvirtadienį paskelbtame sąraše 11 nominacijų gavo romantinė mokslinės fantastikos kino juosta „Prasti reikalai“ (Poor Things), po devynias – istorinis epas „Gėlių mėnulio žudikai“ (Killers of the Flower Moon) ir drama apie holokaustą „The Zone of Interest“.

Kiti pagrindiniai pretendentai – prancūzų drama „Nuopuolio anatomija“ (Anatomy of a Fall), mokyklinė istorija „The Holdovers“ ir Leonardo Bernsteino biografija „Maestro“ – surinko po septynias nominacijas.

Meilę ir sielvartą tyrinėjantis „All of Us Strangers“ nominuotas šešiose kategorijose, o draminė komedija apie socialines klases „Saltburn“ – penkiose.

Kartu su „Oppenheimeriu“ į kino teatrų ekranus su trenksmu įsiveržusi „Barbė“ (Barbie) taip pat gavo penkias nominacijas, bet nepateko į geriausio filmo kategoriją.

Nugalėtojai bus paskelbti vasario 18 dieną Londono Karališkojoje festivalių salėje vyksiančioje ceremonijoje, kurią ves serialo „Daktaras Kas“ (Doctor Who) žvaigždė Davidas Tennantas.

BAFTA apdovanojimai – Holivudo „Oskarų“ atitikmuo Jungtinėje Karalystėje – bus atidžiai stebimi, ieškant užuominų, kam gali atitekti statulėlės kovo 10-ąją vyksiančiuose „Oskarų“ apdovanojimuose.

Geriausio filmo lenktynėse „Openheimeris“ varžosi su filmais „Prasti reikalai“, „Gėlių mėnulio žudikai“, „Nuopuolio anatomija“ ir „The Holdovers“.

„Prasti reikalai“ taip pat pateko į atskirą geriausio britų filmo kategoriją – eklektišką dešimties filmų sąrašą, kuriame, be kitų, yra „Saltburn“, imperinis epas „Napoleonas“ (Napoleon), romantinė komedija „Rye Lane“ ir Vilio Vonkos priešistorė „Vonka“ (Wonka).

Geriausio pagrindinio aktoriaus kategorijoje nominuotas Bradley Cooperis už vaidmenį filme „Maestro“, Colmanas Domingo, suvaidinęs juostoje „Rustin“, Paulas Giamatti už vaidmenį „The Holdovers“, Barry Keoghanas, sukūręs vaidmenį „Saltburn“, Cillianas Murphy, įkūnijęs pagrindinį „Openheimerio“ herojų, ir Teo Yoo už vaidmenį juostoje „Praėję gyvenimai“ (Past Lives).

Į geriausios pagrindinės aktorės titulą pretenduoja Fantasia Barrino už pasirodymą „The Color Purple“, Sandra Huller už vaidmenį „Nuopuolio anatomijoje“, Carey Mulligan už vaidmenį „Maestro“, Vivian Oparah, suvaidinusi „Rye Lane“, Margot Robbie, įkūnijusi „Barbę“ ir Emma Stone už vaidmenį „Prastuose reikaluose“.

Naujienų agentūros „The Associated Press“ ir PBS „Frontline“ sukurtas sukrečiantis dokumentinis filmas apie karą Ukrainoje „20 dienų Mariupolyje“ (20 Days in Mariupol) nominuotas geriausio dokumentinio filmo ir geriausio filmo ne anglų kalba kategorijose.

Britanijos kino akademija 2020 metais įvedė pokyčius, kuriais siekiama padidinti įvairovę apdovanojimuose, kai septintus metus iš eilės geriausio režisieriaus kategorijoje nebuvo nominuota nė viena moteris, o visi 20 nominantų pagrindinio ir antrojo plano atlikėjų kategorijose buvo baltaodžiai.

Balsavimo procesas buvo pertvarkytas, įtraukiant į atranką ilgojo sąrašo etapą, prieš galutinius nominantus išrenkant 8 tūkst. akademijos narių – industrijos profesionalų.

Pagal naująsias taisykles ilgajame režisierių sąraše vyrų ir moterų buvo po lygiai, tačiau galutiniame sąraše tarp šešių nominantų yra tik viena moteris – Justine Triet, režisavusi filmą „Nuopuolio anatomija“.

Ji varžosi su Andrew Haigh, kuris režisavo filmą „All of Us Strangers“, Alexander'iu Payne'u, sukūrusiu „The Holdovers“, B. Cooperiu („Maestro“), Christopheriu Nolanu, režisavusiu „Openheimerį“ ir Jonathanu Glazeriu, „The Zone of Interest“ režisieriumi. Filmo „Barbė“ režisierė Greta Gerwig liko nepastebėta.

BAFTA pirmininkė Sara Putt (Sara Put) teigė, kad didžiuojasi Akademijos darbu įvairovės srityje, tačiau nurodė, kad „sąlygos nėra vienodos“.

„Šiuo požiūriu mes į tai žvelgiame iš nelygaus pasaulio, – sakė ji. – Kiekvienam moters sukurtam filmui tenka trys vyro sukurti filmai.“

„Taigi laukia tikrai ilgas kelias“, – reziumavo ji.