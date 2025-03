Daugelis moterų be to neįsivaizduotų kasdienybės, tačiau Vedrickaitė nuo to atprato: „Man nebereikia“

Kaip įprasta, žinomi šalies žmonės laidoje pasirodys ne vieni. Andriui kompaniją palaikus jo dukra Andrėja, Augustei – sūnus Arijus, o Mariui – sūnus Julius.

Bandydamas atspėti, kodėl jo sūnus galvoja, kad jis – tikras superherojus, aktorius M. Repšys prisimins prieš kelis metus turėtą savo neįtikėtiną galią.

„Kai darydavau mirties trauką, ten būdavo 260 kilogramų. Tada galėdavau atkelti ir galinį automobilio ratą – mėgdavau tai parodyti“, – išduos jis, tačiau ar būtent tai didžiausią įspūdį paliko jo sūnui?

