Danų muzikos reiškinys grupė „Efterklang“ žiemą surengs pasirodymą sostinėje

Video: Efterklang - Hold Me Close When You Can Live

Šiemet 20-metį švenčianti grupė pagaliau išleido naują singlą „Getting Reminders“. Taip pat buvo pristatytas dokumentinis filmas „Efterklang: The Makedonium Band“ ir paskelbtas didelis turas Europoje. Šiame koncertų ture paskelbti net 32 gyvi pasirodymai. Pirmieji koncertai gimtojoje Danijoje jau išparduoti, o Vilnių „Efterklang“ aplankys žiemos pradžioje. „Kablio“ erdvės tokiam koncertui pats tas ir deramai nostalgiškos. Bendradarbiavimas ir bendruomenė visada buvo pagrindinės „Efterklang“ moralinio kompaso kryptys. Grupė nuolat ieško naujų būdų, kaip užmegzti prasmingą kontaktą su savo auditorija, būti išradinga ir įtraukiančia. „Nenorime groti žmonėms, norime koncertuoti ir kurti muziką su žmonėmis“, – pasakoja grupės narys Rasmusas Stolbergas, kuris Lietuvoje turi daug bičiulių. „Naujausias singlas „Getting Reminders“ yra tarsi šviesos blyksnis. Jausmų domino efektas, kai paprastas priminimas, pavyzdžiui, nuotrauka, žodis ar sutikta meilė, staiga išlaisvina mūsų mintis“, - aiškina kitas grupės narys Casperas Clausenas: „Iš tikrųjų jaučiu tamsią ir labai politizuotą mus plėšančią jėgą. Noriu priminti sau, kad yra erdvė, egzistuojanti anapus ir tarp mūsų, kur galima laisvai patekti ir sutikti ten vieniems kitus.“ Audio: Efterklang – Getting Reminders (feat. Beirut)

Šiltą intymaus singlo garsinį gobeleną gražiai papildo projekto „Beirut“ lyderio Zacho Condono trimitas. Grupės bendradarbių spektras itin platus: nuo smuikininko Peterio Brodericko, Vilniuje matyto Nilso Frahmo iki „Andromeda Mega Express Orchestra“ pučiamųjų sekcijos ar net 70-ies mergaičių choro.

Nuo amžiaus pradžios „Efterklang“ įrašė daug kritikų gerai įvertintų albumų (pvz., „Magic Chairs“ IMPALA apdovanojimuose buvo išrinktas Europos nepriklausomos muzikos metų albumu) ir koncertavo visame pasaulyje, pristatydami savo garsų pasaulį, kuriame novatoriškai susilieja pop, indie-rock, post-rock ir elektroninės muzikos elementai. Video: Efterklang w/ The South Denmark Girls‘ Choir

Grupė nuolat stengėsi laužyti įprastas tradicijas ir įtraukti auditoriją į kūrybinį procesą. Pradedant muzikinio ugdymo rėmimo iniciatyva „Efterkids“ ir baigiant publikos chorų formavimu – jie nuolatos ieško bendrystės akimirkų.

Apie Efterklang

Jau du dešimtmečius „Efterklang“ yra vieni ryškiausių Danijos kamerinės popmuzikos atlikėjų. Grupės pavadinimas iš danų kalbos verčiamas kaip „atminimas“ arba „atgarsis“. Kolektyvo branduolys, kurį sudaro trys vaikystės draugai: Madsas Braueris, Casperas Clausenas ir Rasmusas Stolbergas, nepasikeitęs nuo pat įsikūrimo. Gyvuose pasirodymuose šiam trio nuolat akompanuoja ir kviestiniai muzikantai. Pavyzdžiui, „Piramida“ turo koncertuose „Efterklang“ grojo su orkestru, o už būgnų sėdėjo Budgie iš legendinės grupės „Siouxsie & the Banshees“.

Jie patikrinti didžiųjų festivalių, įspūdingų koncertų salių ir rimtų leidybinių kompanijų. Paskutinius savo įrašus „Efterklang“ patikėjo kitai įrašų kompanijai „City Slang“, kurios klientų sąraše – ir gerai pažįstami vardai iš „8 Days A Week” garbės lentos.

„Efterklang“ savo gerbėjus žavi erdviomis kompozicijomis. Jų kūryba labai tinka dideliam kino ekranui ir yra itin kinematografiška. „Efterklang“ nuolat pasirodo kino ekranuose – juos galima pamatyti filmuose „An Island“ (rež. Vincentas Moonas), „The Ghost of Piramida“ (rež. Andreasas Koefoedas) bei šiemet prestižiniame „CPH:DOX“ kino festivalyje Kopenhagoje pristatytame „Efterklang: The Makedonium Band“. Naujausias grupės darbas - žavinga kelionė po Šiaurės Makedonijos muzikos pasaulį ir kūrybos proceso užkulisius.

Video: Efterklang: The Makedonium Band

Muzikantai neapsiriboja „Efterklang“ pasauliu. 2012-aisiais jie apjungė kūrybines pajėgas su būgnininku Tatu Ronkko iš Suomijos projekte „Liima“, keliskart koncertavusiame Baltijos šalyse. Kartu su kitais kompozitoriais kūrė operą „LEAVES: The Colour of Falling“, bendradarbiavo su belgų baroko ansambliu „Belgian B.O.X.“ „Efterklang“ narys Casperas Clausenas taip pat yra išleidęs savo solinį albumą „Better Way“.

2021-aisiais Vilniuje jie pristatė tuo metu pasirodžiusį savo albumą „Windflowers“. Šio albumo įrašuose bei koncertuose dalyvavo žinoma muzikantė iš Lietuvos - Indrė Jurgelevičiūtė, be daugelio kitų projektų, grojanti grupėje „Merope". Prie „Windflowers“ skambesio prisidėjo ir žinomas elektroninės muzikos kūrėjas The Field.