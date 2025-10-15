Dainininkę partrenkė automobilis: moteris buvo skubiai išgabenta į ligoninę

27 metų atlikėja, kuri 2021 metų „BRIT“ apdovanojimuose buvo nominuota kaip Geriausios britų singlo atlikėja už kūrinį „Don't Need Love“, buvo skubiai nugabenta į ligoninę po šio nelaimingo įvykio.
Pasidalijo kadru
Grace pasidalino savo ligoninės lovos asmenuke „Instagram“ platformoje, kurioje matėsi įtvaru apvyniota dešinė pėda ir koja, skelbė dailystar.co.uk.
Gerbėjai greitai užpildė komentarų skiltį linkėjimais greitai pasveikti.
Vienas jų rašė: „O Dievuli, mano vargšelė karaliene! Siunčiu tau gijimo energiją.“
Be to, Grace pasidalino ekrano nuotrauka iš žinučių pokalbio su drauge, kuriai papasakojo apie avariją.
Draugės atsakymas buvo: „Atsiprašau, dėkui DIEVUI, kad esi gyva, bet tuo pačiu tai juokingiausia žinutė, kokią esu gavusi.“
Taip pat ji atnaujino sekėjus ir „TikTok“ platformoje, paskelbdama vaizdo įrašą, kuriame vaikšto su ramentais ir parašė: „Partrenkė automobilis x“, o aprašyme juokavo: „Diva nukrito!“
Vienas gerbėjas „TikTok“ komentaruose rašė: „DIVA, NE! Ar viskas gerai?“, kitas prisipažino, kad liko „be žado“, o dar vienas sekėjas džiaugėsi, kad Grace yra „sveika ir saugi“.
Kalbėdama su „Principle“ žurnalu, Gracey atviravo apie nepriklausomo atlikėjo iššūkius: „Būti nepriklausomam yra labai sudėtinga. Ypač kai esi tokia kaip aš, neturi daug pinigų, kuriuos galėtum investuoti į projektą, ypač būdama popmuzikos atlikėja.“
