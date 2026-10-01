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Dainininkė Marija Grabštaite-Gøya apie sunkų etapą ir viską pakeitusią meilę Ugnei: „Ji yra mano siela“

2026-10-01 17:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 17:45
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Dainininkė Marija Grabštaitė-Gøya ilgus metus nedalino jokių interviu. Po skaudžių išgyvenimų buvo tarsi atsitvėrusi tylos siena, tačiau net ir sutikusi kalbėti, apie asmeninį gyvenimą nedaugžodžiavo. Visgi tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ Marija ryžosi ne tik papasakoti, kokį sudėtingą kelią praėjo, kol pagaliau atrado save, bet ir pirmąsyk prabilo apie mylimąją Ugnę. 

Dainininkė Marija Grabštaitė-Gøya ilgus metus nedalino jokių interviu. Po skaudžių išgyvenimų buvo tarsi atsitvėrusi tylos siena, tačiau net ir sutikusi kalbėti, apie asmeninį gyvenimą nedaugžodžiavo. Visgi tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ Marija ryžosi ne tik papasakoti, kokį sudėtingą kelią praėjo, kol pagaliau atrado save, bet ir pirmąsyk prabilo apie mylimąją Ugnę. 

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Būtent ji kartu su dainininke įsiamžino naujausios dainos „Hope“ (liet. viltis) vaizdo klipe. Kodėl Marija žavią šviesiaplaukę vadina savo siela ir kokia jų pažinties istorija?

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(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Marija Grabštaitė-Gøya tinklalaidėje „Pasikalbėkim“

„Sutikimas šio žmogaus atnešė man tokią šviesą, kad pasirinkau gyventi“, – šypsodamasi sako garsi moteris.

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Savęs ieškojo ne vienus metus

Prieš daugiau nei dešimtmetį projekte „X faktorius“ sužibėjusi Marija tada užkariavo ir teisėjų, ir žiūrovų širdis, tačiau nuo tų laikų ji labai stipriai pasikeitė. Dainininkė atvirai sako, kad dužę santykiai, netikėtos skyrybos su vyru Luku ir subyrėjusi emocinė sveikata paliko ryškius pėdsakus. Galiausiai Marija nusprendė dingti iš socialinių tinklų ir net kuriam laikui buvo atsitraukusi nuo muzikos. Kas jai tuomet buvo sunkiausia ir kaip pavyko atsitiesti? 

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„Manau, kad aš visą laiką lygiavausi į kažką ir buvau labai didelė perfekcionistė. Tai dabar tampu žmogumi, kuris yra tikras. Jeigu man liūdna – liūdžiu, jeigu linksma – džiaugiuosi. Bet nesakau, kad tai labai lengva“, – atvirauja Marija. 

Savęs ji ieškojo ne vienerius metus – nuo kelionių po tolimus kraštus iki naujų kūrybinių sumanymų ir pažinčių. Ypač sėkmingas etapas prasidėjo Marijai suvienijus jėgas su muzikos prodiuseriu Ten Walls. Moteris tikina supratusi, kad muzika yra tikroji jos sielos kalba, nes kurdama ir dainuodama geriausiai išreiškia save, o taip pat gali padėti ir kitiems. 

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„Aš manau, kad turiu dovaną pasakoti savo emocijas per muziką ir dainavimą“, – sako dainininkė.

Taip pat išvysite, kokie mylimosios pasakyti žodžiai virto tatuiruote ant Marijos kūno ir netgi atskira daina. O kokį netikėtą daiktą ji atsinešė į studiją? Pasirodo, tai ypatinga Ugnės dovana, kurią Marija visada nešiojasi su savimi.

Visą pokalbį su Marija Grabštaite-Gøya žiūrėkite straipsnio pradžioje.

Tinklalaidę „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Antradieniais 19 val. – ir TV3 YouTube kanale!

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omg
omg
2026-10-01 17:50
tai kad visiems po.h.ui!!!!!!!!!!!!!!
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