Dainininkė Marija Grabštaite-Gøya apie sunkų etapą ir viską pakeitusią meilę Ugnei: „Ji yra mano siela“

Būtent ji kartu su dainininke įsiamžino naujausios dainos „Hope“ (liet. viltis) vaizdo klipe. Kodėl Marija žavią šviesiaplaukę vadina savo siela ir kokia jų pažinties istorija?
„Sutikimas šio žmogaus atnešė man tokią šviesą, kad pasirinkau gyventi“, – šypsodamasi sako garsi moteris.
Savęs ieškojo ne vienus metus
Prieš daugiau nei dešimtmetį projekte „X faktorius“ sužibėjusi Marija tada užkariavo ir teisėjų, ir žiūrovų širdis, tačiau nuo tų laikų ji labai stipriai pasikeitė. Dainininkė atvirai sako, kad dužę santykiai, netikėtos skyrybos su vyru Luku ir subyrėjusi emocinė sveikata paliko ryškius pėdsakus. Galiausiai Marija nusprendė dingti iš socialinių tinklų ir net kuriam laikui buvo atsitraukusi nuo muzikos. Kas jai tuomet buvo sunkiausia ir kaip pavyko atsitiesti?
„Manau, kad aš visą laiką lygiavausi į kažką ir buvau labai didelė perfekcionistė. Tai dabar tampu žmogumi, kuris yra tikras. Jeigu man liūdna – liūdžiu, jeigu linksma – džiaugiuosi. Bet nesakau, kad tai labai lengva“, – atvirauja Marija.
Savęs ji ieškojo ne vienerius metus – nuo kelionių po tolimus kraštus iki naujų kūrybinių sumanymų ir pažinčių. Ypač sėkmingas etapas prasidėjo Marijai suvienijus jėgas su muzikos prodiuseriu Ten Walls. Moteris tikina supratusi, kad muzika yra tikroji jos sielos kalba, nes kurdama ir dainuodama geriausiai išreiškia save, o taip pat gali padėti ir kitiems.
„Aš manau, kad turiu dovaną pasakoti savo emocijas per muziką ir dainavimą“, – sako dainininkė.
Taip pat išvysite, kokie mylimosios pasakyti žodžiai virto tatuiruote ant Marijos kūno ir netgi atskira daina. O kokį netikėtą daiktą ji atsinešė į studiją? Pasirodo, tai ypatinga Ugnės dovana, kurią Marija visada nešiojasi su savimi.
Visą pokalbį su Marija Grabštaite-Gøya žiūrėkite straipsnio pradžioje.
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