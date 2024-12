Dailiaus Dargio žmona apie staigias vestuves ir vyro suėmimą: „Jo dėdė mirė neištvėręs žinios“

Naujienų portalui tv3.lt žmonos statusu besidžiaugianti D. Dargio mylimoji Viktorija, po santuokos pasirinkusi Dargės pavardę, davė atvirą interviu. Pokalbio metu moteris ne tik atskleidė, kodėl vestuves nusprendė rengti „čia ir dabar“, bet ir prabilo apie didžiuliu smūgiu tapusias vyro problemas su teisėsauga.

Dailiaus ir Viktorijos meilės istorija tęsiasi jau daugiau nei aštuonerius metus, o pirmą kartą juodu susitiko darbe – vienoje garsioje Lietuvos TV prodiuserinėje įmonėje. Tiesa, tąkart tik pasisveikino prasilenkdami koridoriuje, tačiau po dvejų metų likimas juos ir vėl suvedė.

REKLAMA

REKLAMA

„Po kelerių metų susitikę susipažinome daugiau ir Dailius užsiminė, kad kartą jau matėmės. Tačiau iš pradžių aš nė neprisiminiau, kur ir kaip tai įvyko. Dabar juokiamės, kad, matyt, tąkart dar buvo ne laikas, bet gyvenimas vis tiek mus suvedė“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo V. Dargė.

REKLAMA

Dailiaus ir Viktorijos Dargių vestuvės (9 nuotr.) Dailiaus ir Viktorijos Dargių vestuvės (nuotr. Algimanto Barzdžiaus) Dailiaus ir Viktorijos Dargių vestuvės (nuotr. Algimanto Barzdžiaus) Dailiaus ir Viktorijos Dargių vestuvės (nuotr. Algimanto Barzdžiaus) +5 Dailiaus ir Viktorijos Dargių vestuvės (nuotr. Algimanto Barzdžiaus) Dailiaus ir Viktorijos Dargių vestuvės (nuotr. Algimanto Barzdžiaus) Dailiaus ir Viktorijos Dargių vestuvės (nuotr. Algimanto Barzdžiaus) Dailiaus ir Viktorijos Dargių vestuvės (nuotr. Algimanto Barzdžiaus) Dailiaus ir Viktorijos Dargių vestuvės (nuotr. Algimanto Barzdžiaus) Dailiaus ir Viktorijos Dargių vestuvės (nuotr. Algimanto Barzdžiaus)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Dailiaus ir Viktorijos Dargių vestuvės

Troško tuoktis iškart

Prieš kelerius metus susižadėjusi pora jau ilgą laiką planavo vestuves, tačiau vis nepavykdavo rasti tam tinkamo momento. Kaip pasakojo Viktorija, per tą laikotarpį jų ryšys tik stiprėjo, o šį rudenį jie galutinai suprato, kad nenori praleisti nė dienos atskirai. Be to, nebeliko jokių kliūčių santuokai, tad ėmė ir nusprendė, jog vestuvių nori čia ir dabar.

REKLAMA

REKLAMA

„Viskas įvyko labai greitai – norėjome susituokti nors ir poryt. Kaip tik buvome Kaune, tad su ta mintimi ir užėjome į rotušę. Tačiau paaiškėjo, kad šiais laikais taip daryti negalima ir pateikus prašymą reikia mėnesį laukti. Vedini emocijų svarstėme, kam tas mėnuo reikalingas. Gal yra porų, kurios būna neapsisprendę, bet mes jau ir taip jautėmės kaip vyras su žmona, trūko tik oficialumo“, – atviravo pašnekovė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pateikus santuokos prašymą laukė kita užduotis – rasti nuotakos suknelę ir išsirinkti vestuvinius žiedus. Visa tai būsimi jaunavedžiai greitai išsprendė, prireikė vos kelių dienų.

„Žinojau, kaip noriu atrodyti, o vestuvines sukneles apžiūrėjau internete. Radau keletą variantų, susisiekiau su salonu ir nuvažiavau pasimatuoti. Iš trijų ar keturių variantų labai greitai išsirinkau tą vienintelę, užtrukau vos valandą. Tiesa, žiedams reikėjo daugiau laiko, nes nežinojome, ko norime ir kas šiais laikais madinga. Bet tai irgi buvo vos poros dienų reikalas“, – atskleidė nuotaka.

REKLAMA

Vestuvės – tik šeimos rate

Dailius ir Viktorija greitai suorganizavo ir pačią šventę, mat pora jau seniai žinojo, kad aukso žiedus nori sumainyti Kauno rotušėje. O po oficialios ceremonijos jie troško tik vieno – ramios ir jaukios vakarienės artimiausių žmonių rate.

„Kauno rotušėje kadaise tuokėsi Dailiaus tėvai, todėl jis visada norėjo pats tai padaryti šioje vietoje. Tad visada ir sakydavome, kad jei tuoksimės Lietuvoje, tai darysime Kauno rotušėje, kuri po remonto atrodo tiesiog nuostabiai.

REKLAMA

Kad būtų patogu nueiti pėsčiomis, rotušės aikštėje išsirinkome restoraną, į kurį nuėjome po ceremonijos. Šventėje dalyvavo tik patys artimiausi žmonės – mūsų šeimos. Viskas įvyko greitai, paprastai, bet labai jaukiai ir šiltai“, – įspūdžiais dalijosi D. Dargio žmona.

Viktorija atskleidė, kad mėnesį laukdama vestuvių, ne tik nepatyrė jokio streso, bet ir su nekantrumu skaičiavo dienas iki didžiosios akimirkos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tiesiog norėjau, kad ta diena kuo greičiau ateitų, nes nebebuvo, ko laukti – aš buvau visiškai pasiruošusi, viskas suplanuota, galėjome tuoktis jau po kelių dienų. Pastaruoju metu dažnai diskutuodavau su aplinkiniais, kodėl žmonės metus planuoja vestuves. Galbūt jie turi daug didelių svajonių, tačiau man vis labiau norėjosi viską surengti privačiame rate. Ir viskas pavyko taip, kaip svajojome“, – džiaugėsi ji.

REKLAMA

Atskleidė, kuo užsiima

Pasidomėjus, kuo gyvenime užsiima Viktorija, moteris atskleidė, kad jau penkiolika metų dirba prodiuserių kompanijoje „Videometra“. Tiesa, ši veikla į gyvenimą atėjo visiškai netikėtai, iki tol ji su šia sritimi neturėjo nieko bendra.

„Aš esu režisieriaus dešinioji ranka, man priklauso projekto planavimas, bendravimas su aktoriais, jų atrankos. Sudėlioju kiekvienos dienos filmavimų eigą, kad žmonės žinotų, ką reikia rytoj ir poryt filmuoti.

REKLAMA

Anksčiau dirbau prekybos srityje, tačiau buvau pakviesta pakeisti veiklą ir viską greitai išmokau. Labai džiaugiuosi, nes darbas nėra monotoniškas, sutinku daug įdomių žmonių, kiekvieną pusmetį keičiasi projektai“, – teigė V. Dargė.

Dailiaus Dargio suėmimas sukėlė šoką visiems artimiesiems

Nors šiandien Viktorija jau džiaugiasi ramybe, prieš vestuves jai teko išgyventi tikrą košmarą, kai D. Dargis buvo suimtas dėl kaltinimų prekyba poveikiu. Pasak pašnekovės, išgirdusi šią žinią, ji negalėjo tuo patikėti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tai buvo didžiulis šokas. Patyriau didelį stresą, su kurio pasekmėmis tvarkausi iki šiol. Sužinojusi, kas įvyko, dvi paras nevalgiau, nemiegojau, kankino nežinomybė, vis laukiau žinių. Tai labai stipriai mane paveikė“, – pripažino V. Dargė.

Viktorija pasakojo, kad tuo metu, kai Dailius dvi savaites praleido areštinėje, ji ne tik stengėsi palaikyti mylimąjį ir pasirūpinti jo darbais, bet ir ramino vyro artimuosius.

REKLAMA

„Kiek galėjau, stengiausi jam padėti, juk vyras turi įmonę, tad viską laikiau ant savo pečių. Kelis kartus per dieną bendraudavau ir su Dailiaus mama, kad tik atlaikytų šią žinią, visgi garbaus amžiaus moteris. Be galo pergyvenau dėl jos“, – prisiminė pašnekovė.

Sunkiu laikotarpiu šeimą pasiekė dar viena skaudi žinia – Anapilin iškeliavo 79-erių Dailiaus dėdė, rašytojas ir žurnalistas Alvydas Dargis. Kaip teigė Viktorija, vyras neatlaikė žinios dėl sūnėnui mestų kaltinimų.

REKLAMA

„Dėdė mirė praėjus dviem dienom po suėmimo. Alvydas buvo tarsi Dailiaus mokytojas ir šie įvykiai jam buvo labai netikėti. Kaip vėliau sužinojome, jis mirė neištvėręs šios žinios. Išgyvenome smūgį po smūgio, tačiau viską atlaikėme“, – sakė moteris.

Pasidomėjus, kaip šį etapą atlaikė pats Dailius, moteris tikino, kad vyras yra psichologiškai stiprus: „Ir tuomet, ir dabar jis jaučiasi pakankamai gerai. Mes labai stengėmės jį palaikyti, tad manau, kad ir tai jam suteikė tvirtumo. Dailius ir toliau dirba, rašo, filmuoja video, gyvenimas tęsiasi įprasta vaga.“